https://ria.ru/20220707/ssha-1800861756.html
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков - РИА Новости, 07.07.2022
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:35
2022-07-07T10:35
2022-07-07T10:51
сергей рябков
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал дипломат журналистам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей рябков, в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:35 07.07.2022 (обновлено: 10:51 07.07.2022)
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
Рябков: уровень контактов с США позволяет отрабатывать разные темы