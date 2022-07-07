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Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков - РИА Новости, 07.07.2022
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Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков - РИА Новости, 07.07.2022
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков
Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:35
2022-07-07T10:51
сергей рябков
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал дипломат журналистам.
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сергей рябков, в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:35 07.07.2022 (обновлено: 10:51 07.07.2022)
 
Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков

Рябков: уровень контактов с США позволяет отрабатывать разные темы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал дипломат журналистам.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Отношения с США находятся в точке нуля по Кельвину, заявил Медведев
 
Сергей РябковВ миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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