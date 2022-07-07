https://ria.ru/20220707/ssha-1800861756.html

Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков

Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков - РИА Новости, 07.07.2022

Россия может отрабатывать разные темы в диалоге с США, заявил Рябков

Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:35

2022-07-07T10:35

2022-07-07T10:51

сергей рябков

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Текущий уровень контактов с США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать", - сказал дипломат журналистам.

https://ria.ru/20220620/ssha-1796694947.html

сша

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей рябков, в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)