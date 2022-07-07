https://ria.ru/20220707/sputnik_v-1832307760.html

РФПИ: "Спутник V" лучше защищает от COVID по итогам тестов 5 вакцин в Иране

РФПИ: "Спутник V" лучше защищает от COVID по итогам тестов 5 вакцин в Иране - РИА Новости, 17.11.2022

РФПИ: "Спутник V" лучше защищает от COVID по итогам тестов 5 вакцин в Иране

"Спутник V" обеспечивает лучшую защиту против заражения коронавирусом после вакцинации по результатам исследования пяти вакцин в Иране с участием 3,6 тысячи... РИА Новости, 17.11.2022

2022-07-07T15:08

2022-07-07T15:08

2022-11-17T19:08

рфпи против covid 19

российский фонд прямых инвестиций

иран

венгрия

вакцина "спутник v"

здоровье

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту против заражения коронавирусом после вакцинации по результатам исследования пяти вакцин в Иране с участием 3,6 тысячи человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Соответствующее исследование опубликовано коллективом ученых, представляющих различные медицинские научные центры Ирана, на сайте научных публикаций Research Square, уточняет фонд.Там добавляется, что авторы исследования отмечают, что "вакцинация предотвратила тяжелые случаи коронавирусной инфекции <…> во время пиковых показателей распространения варианта "дельта". Доля госпитализированных от общего числа участников исследования составила всего 0,45% (16 человек).Фонд отмечает, что "благодаря активному сотрудничеству РФПИ с регулирующими органами Ирана в январе 2021 года вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в стране и сыграла важную роль в защите населения против коронавируса". "Также в Иране одобрено применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V" на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа (rАd26))", - сообщает РФПИ.РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", применение которых помогло защитить миллионы жизней. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах."Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 50 исследованиями и данными о вакцинации из более чем 10 стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/koronavirus-1799604103.html

https://ria.ru/20220623/vaktsina-1797475179.html

иран

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский фонд прямых инвестиций, иран, венгрия, вакцина "спутник v", здоровье, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19