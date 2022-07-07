15:08 07.07.2022 (обновлено: 19:08 17.11.2022)
РФПИ: "Спутник V" лучше защищает от COVID по итогам тестов 5 вакцин в Иране
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту против заражения коронавирусом после вакцинации по результатам исследования пяти вакцин в Иране с участием 3,6 тысячи человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Соответствующее исследование опубликовано коллективом ученых, представляющих различные медицинские научные центры Ирана, на сайте научных публикаций Research Square, уточняет фонд.
"Исследование проводилось на основе анализа данных 3591 студентов-медиков, полностью вакцинированных "Спутником V", вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, а также индийской Bharat Biotech и иранской COVIran Barrekat в период с марта по август 2021 года. По итогам исследования, "Спутник V" продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации: доля участников, заразившихся коронавирусом, составила 3,13% от общего числа вакцинированных российским препаратом (Sinopharm – 4,23%, AstraZeneca – 6,22%)", - говорится в сообщении РФПИ.
Там добавляется, что авторы исследования отмечают, что "вакцинация предотвратила тяжелые случаи коронавирусной инфекции <…> во время пиковых показателей распространения варианта "дельта". Доля госпитализированных от общего числа участников исследования составила всего 0,45% (16 человек).
"Ранее уникальное независимое исследование в Венгрии по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca) на основе данных 3,7 миллиона человек в период с января по июнь 2021 года продемонстрировало, что "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98% и эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции", - напоминают в РФПИ.
Фонд отмечает, что "благодаря активному сотрудничеству РФПИ с регулирующими органами Ирана в январе 2021 года вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в стране и сыграла важную роль в защите населения против коронавируса". "Также в Иране одобрено применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V" на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа (rАd26))", - сообщает РФПИ.
РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", применение которых помогло защитить миллионы жизней. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах.
"Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 50 исследованиями и данными о вакцинации из более чем 10 стран.
РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", применение которых помогло защитить миллионы жизней. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах.
"Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 50 исследованиями и данными о вакцинации из более чем 10 стран.