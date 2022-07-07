В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках
Росгвардейцы во время спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Вологду вернулись бойцы ведомства, выполнявшие задачи в ходе спецоперации на Украине. В одном строю вместе с ними - собака Марта, которую росгвардеец Денис М. спас из-под завалов в Донбассе. Во время обстрела дом был разрушен, хозяйка собаки скончалась на месте. Животное получило контузию и теперь плохо слышит. Бойцы забрали Марту с собой, она провела с отрядом всю командировку, а теперь Денис привез ее домой в Вологду.
13 июня, 16:23Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову
"Питомца обследовали кинологи и ветеринары на базе ОМОН, после чего Марта переехала на дачу к бойцу. Кстати, после одной из командировок в горячую точку этот же росгвардеец вернулся домой с котенком", - говорится в релизе.
Бойцы Росгвардии из Свердловской области в ходе спецоперации спасли служебных собак, которых бросили на произвол судьбы запертыми в клетках отступающие подразделения украинских войск. Изможденных животных сотрудники ведомства освободили, некоторое время кормили, а со временем пристроили в семьи местных жителей.
Одну из собак пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой. Когда настала пора возвращаться на родину, он нашел Топу сидящей в подготовленной для сбора вещей сумке.
"Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим четвероногим другом. Я прятал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", - рассказал росгвардеец.
Теперь Топа стала полноценным членом семьи и живет у Сергея дома