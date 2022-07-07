Рейтинг@Mail.ru
В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/spasenie-1800983200.html
В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках
В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках - РИА Новости, 07.07.2022
В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках
Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:21
2022-07-07T16:21
специальная военная операция на украине
украина
вологда
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58f82e62af6c65266ee63e7b07979ac.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства.Так, в Вологду вернулись бойцы ведомства, выполнявшие задачи в ходе спецоперации на Украине. В одном строю вместе с ними - собака Марта, которую росгвардеец Денис М. спас из-под завалов в Донбассе. Во время обстрела дом был разрушен, хозяйка собаки скончалась на месте. Животное получило контузию и теперь плохо слышит. Бойцы забрали Марту с собой, она провела с отрядом всю командировку, а теперь Денис привез ее домой в Вологду."Питомца обследовали кинологи и ветеринары на базе ОМОН, после чего Марта переехала на дачу к бойцу. Кстати, после одной из командировок в горячую точку этот же росгвардеец вернулся домой с котенком", - говорится в релизе.Бойцы Росгвардии из Свердловской области в ходе спецоперации спасли служебных собак, которых бросили на произвол судьбы запертыми в клетках отступающие подразделения украинских войск. Изможденных животных сотрудники ведомства освободили, некоторое время кормили, а со временем пристроили в семьи местных жителей.Одну из собак пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой. Когда настала пора возвращаться на родину, он нашел Топу сидящей в подготовленной для сбора вещей сумке."Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим четвероногим другом. Я прятал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", - рассказал росгвардеец.Теперь Топа стала полноценным членом семьи и живет у Сергея дома
https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html
https://ria.ru/20220527/zhivotnye-1791318927.html
украина
вологда
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_677c046ff83bc8c40a134729bf8aa44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вологда, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, общество
16:21 07.07.2022
 
В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках

Росгвардейцы во время спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Вологду вернулись бойцы ведомства, выполнявшие задачи в ходе спецоперации на Украине. В одном строю вместе с ними - собака Марта, которую росгвардеец Денис М. спас из-под завалов в Донбассе. Во время обстрела дом был разрушен, хозяйка собаки скончалась на месте. Животное получило контузию и теперь плохо слышит. Бойцы забрали Марту с собой, она провела с отрядом всю командировку, а теперь Денис привез ее домой в Вологду.
Мы назовем его Борз – Кадыров дал имя спасенному на Азовстали питбулю - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:23
Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову
"Питомца обследовали кинологи и ветеринары на базе ОМОН, после чего Марта переехала на дачу к бойцу. Кстати, после одной из командировок в горячую точку этот же росгвардеец вернулся домой с котенком", - говорится в релизе.
Бойцы Росгвардии из Свердловской области в ходе спецоперации спасли служебных собак, которых бросили на произвол судьбы запертыми в клетках отступающие подразделения украинских войск. Изможденных животных сотрудники ведомства освободили, некоторое время кормили, а со временем пристроили в семьи местных жителей.
Одну из собак пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой. Когда настала пора возвращаться на родину, он нашел Топу сидящей в подготовленной для сбора вещей сумке.
"Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим четвероногим другом. Я прятал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", - рассказал росгвардеец.
Теперь Топа стала полноценным членом семьи и живет у Сергея дома
Разгрузка гуманитарной помощи для животных в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 20:48Специальная военная операция на Украине
В Мелитополь привезли гуманитарную помощь для животных
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВологдаДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала