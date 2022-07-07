https://ria.ru/20220707/spasenie-1800983200.html

В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках

В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках - РИА Новости, 07.07.2022

В Росгвардии рассказали о спасенных на Украине собаках

Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:21

2022-07-07T16:21

2022-07-07T16:21

специальная военная операция на украине

украина

вологда

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине спасли собак и привезли их к себе домой, сообщает пресс-служба ведомства.Так, в Вологду вернулись бойцы ведомства, выполнявшие задачи в ходе спецоперации на Украине. В одном строю вместе с ними - собака Марта, которую росгвардеец Денис М. спас из-под завалов в Донбассе. Во время обстрела дом был разрушен, хозяйка собаки скончалась на месте. Животное получило контузию и теперь плохо слышит. Бойцы забрали Марту с собой, она провела с отрядом всю командировку, а теперь Денис привез ее домой в Вологду."Питомца обследовали кинологи и ветеринары на базе ОМОН, после чего Марта переехала на дачу к бойцу. Кстати, после одной из командировок в горячую точку этот же росгвардеец вернулся домой с котенком", - говорится в релизе.Бойцы Росгвардии из Свердловской области в ходе спецоперации спасли служебных собак, которых бросили на произвол судьбы запертыми в клетках отступающие подразделения украинских войск. Изможденных животных сотрудники ведомства освободили, некоторое время кормили, а со временем пристроили в семьи местных жителей.Одну из собак пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Старший сержант полиции Сергей П. назвал ее Топой. Когда настала пора возвращаться на родину, он нашел Топу сидящей в подготовленной для сбора вещей сумке."Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим четвероногим другом. Я прятал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", - рассказал росгвардеец.Теперь Топа стала полноценным членом семьи и живет у Сергея дома

https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html

https://ria.ru/20220527/zhivotnye-1791318927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вологда, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, общество