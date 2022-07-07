https://ria.ru/20220707/sotrudnichestvo-1801089894.html

Южная Корея и Евросоюз договорились укреплять сотрудничество

Южная Корея и Евросоюз договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 07.07.2022

Южная Корея и Евросоюз договорились укреплять сотрудничество

Южная Корея и ЕС договорились укреплять сотрудничество по северокорейской проблеме и согласились, что для восстановления Украины потребуются единые... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:57

2022-07-07T22:57

2022-07-07T22:57

в мире

жозеп боррель

южная корея

украина

бали

большая двадцатка

евросоюз

нато

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СЕУЛ, 7 июл – РИА Новости. Южная Корея и ЕС договорились укреплять сотрудничество по северокорейской проблеме и согласились, что для восстановления Украины потребуются единые международные усилия, сообщил МИД Южной Кореи.Глава южнокорейского МИД Пак Чин принимает участие в министерской встрече G20, которая проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. В четверг он встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и обсудил с ним ряд аспектов сотрудничества Южной Кореи с ЕС, а также поделился оценками прошедшего в конце июня саммита НАТО."Оба министра высоко оценили недавний саммит НАТО (29-30 июня) и Конференцию по восстановлению Украины (4-5 июля) как проявления солидарности международного сообщества касательно защиты демократических ценностей и норм и выразили необходимость единой поддержки (Украины – ред.) со стороны международного сообщества, такой как участие в реконструкции и восстановлении страны, чтобы украинский народ мог быстрее вернуться к нормальной жизни", - говорится в заявлении МИД.Пак Чин рассказал Боррелю о текущей ситуации на Корейском полуострове и политике в отношении Северной Кореи, призвав к постоянному интересу и участию ЕС в этом вопросе."Стороны договорились продолжать тесное общение по северокорейской ядерной проблеме, чтобы Северная Корея прекратила провокации и вернулась на путь диалога и дипломатии", - говорится в заявлении МИД.Глава южнокорейского МИД в целом высоко оценил активное развитие сотрудничества ЕС со странами Индо-Тихоокеанского региона. Он заявил, что хотел бы на основе соглашения о партнерстве, подписанного в 2010 году, продолжать укреплять сотрудничество с ЕС, который разделяет с Южной Кореей одни ценности в условиях текущего миропорядка, в сферах здравоохранения, изменения климата, цифровых технологий.Сообщается, что торговля и инвестиции между Кореей и ЕС продолжают расти, достигнув рекордного уровня в 2021 году (около 129,5 миллиарда долларов), стороны также взаимно признают сертификаты о вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

южная корея

украина

бали

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жозеп боррель, южная корея, украина, бали, большая двадцатка, евросоюз, нато