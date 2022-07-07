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СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка
СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка - РИА Новости, 07.07.2022
СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка
Российские следователи уже расследуют обстрелы украинских силовиков в Донецке, в одном из которых погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:41
2022-07-07T18:41
2022-07-07T18:41
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские следователи уже расследуют обстрелы украинских силовиков в Донецке, в одном из которых погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ.При обстреле украинских силовиков в Петровском районе столицы ДНР ранее в четверг погибла женщина, кроме того, были ранены два человека, в том числе подросток 2007 года рождения. Также при атаке в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания больницы и детского сада."Следственный комитет зафиксирует и расследует указанные факты в целях установления и привлечения к ответственности всех причастных к этому лицу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220706/sk-1800806216.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, ситуация в днр и лнр
СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка
СК России уже расследует произошедшие в четверг обстрелы Донецка, где погибла женщина