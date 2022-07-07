https://ria.ru/20220707/sk-1801041725.html

СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка

СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка - РИА Новости, 07.07.2022

СК начал расследование произошедших в четверг обстрелов Донецка

Российские следователи уже расследуют обстрелы украинских силовиков в Донецке, в одном из которых погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:41

2022-07-07T18:41

2022-07-07T18:41

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские следователи уже расследуют обстрелы украинских силовиков в Донецке, в одном из которых погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ.При обстреле украинских силовиков в Петровском районе столицы ДНР ранее в четверг погибла женщина, кроме того, были ранены два человека, в том числе подросток 2007 года рождения. Также при атаке в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания больницы и детского сада."Следственный комитет зафиксирует и расследует указанные факты в целях установления и привлечения к ответственности всех причастных к этому лицу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220706/sk-1800806216.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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