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Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2022
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Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2022
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:35
2022-07-07T19:35
в мире
афганистан
узбекистан
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте российского министерства."В ходе переговоров, которые прошли в традиционно теплой и доверительной атмосфере, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, региональным и международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.
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в мире, афганистан, узбекистан
19:35 07.07.2022
 
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Замглавы МИД Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана Имоми ситуацию в Афганистане

CC BY-SA 2.0 / Marius Arnesen / Вид на город Герат в Афганистане
Вид на город Герат в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Marius Arnesen /
Вид на город Герат в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте российского министерства.
"В ходе переговоров, которые прошли в традиционно теплой и доверительной атмосфере, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, региональным и международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.
Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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В Афганистане началось расследование после падения снарядов в Узбекистане
 
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