https://ria.ru/20220707/situatsiya-1801057928.html

Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2022

Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:35

2022-07-07T19:35

2022-07-07T19:35

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афганистан

узбекистан

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте российского министерства."В ходе переговоров, которые прошли в традиционно теплой и доверительной атмосфере, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, региональным и международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20220706/afganistan-1800798113.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, афганистан, узбекистан