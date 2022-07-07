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Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2022
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:35
2022-07-07T19:35
2022-07-07T19:35
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афганистан
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече в Москве обсудил с замминистра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте российского министерства."В ходе переговоров, которые прошли в традиционно теплой и доверительной атмосфере, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, региональным и международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.Во вторник МИД Узбекистана сообщал, что пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана. По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20220706/afganistan-1800798113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, узбекистан
Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Замглавы МИД Руденко обсудил с замглавы МИД Таджикистана Имоми ситуацию в Афганистане