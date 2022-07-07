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Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков - РИА Новости, 07.07.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220707/shakhnazarov-1800954015.html
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков - РИА Новости, 07.07.2022
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков
Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:12
2022-07-07T16:12
культура
новости культуры
михаил пореченков
константин крюков
владимир гиляровский
москва
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Режиссер признался, что юбилей (8 июля ему исполнится 70 лет) проведет на работе. Он будет готовиться к съемкам, которые начнутся через две недели. Проект будет основан на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля. Постановщик отметил, что по жанру это будет комический детектив или триллер. "Главные действующие лица – сам Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский", — говорит Шахназаров. Образ первого воплотит Пореченков, а второго — Крюков. Режиссер также прокомментировал, почему проект заявлен как "Хитровка". "Так назывался трущобный район, злачный, один из самых опасных в Москве в начале XX века, который прекрасно описывал наш замечательный русский писатель Гиляровский", — объяснил Шахназаров.
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новости культуры, михаил пореченков, константин крюков, владимир гиляровский, москва, кино и сериалы
16:12 07.07.2022
 
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков

Пореченков и Крюков сыграют в новом фильме Шахназарова под рабочим названием "Хитровка"

© Фото : предоставлено "Киноконцерн "Мосфильм""Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров
Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : предоставлено "Киноконцерн "Мосфильм""
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
© РИА Новости / Даничев Алексей / Перейти в фотобанкАктер Михаил Пореченков на открытии первого Петербургского кинофорума, посвященного 65-летию Победы.
Открытие Международного кинофорума, посвященного 65-летию Великой Победы
1 из 2
Актер Михаил Пореченков на открытии первого Петербургского кинофорума, посвященного 65-летию Победы.
© РИА Новости / Даничев Алексей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
Актер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
2 из 2
Актер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Актер Михаил Пореченков на открытии первого Петербургского кинофорума, посвященного 65-летию Победы.
© РИА Новости / Даничев Алексей
Перейти в фотобанк
2 из 2
Актер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер признался, что юбилей (8 июля ему исполнится 70 лет) проведет на работе. Он будет готовиться к съемкам, которые начнутся через две недели. Проект будет основан на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля.
Постановщик отметил, что по жанру это будет комический детектив или триллер. "Главные действующие лица – сам Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский", — говорит Шахназаров. Образ первого воплотит Пореченков, а второго — Крюков.
Режиссер также прокомментировал, почему проект заявлен как "Хитровка".
"Так назывался трущобный район, злачный, один из самых опасных в Москве в начале XX века, который прекрасно описывал наш замечательный русский писатель Гиляровский", — объяснил Шахназаров.
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КультураНовости культурыМихаил ПореченковКонстантин КрюковВладимир ГиляровскийМоскваКино и сериалы
 
 
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