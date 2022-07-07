https://ria.ru/20220707/shakhnazarov-1800954015.html

Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков

Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков - РИА Новости, 07.07.2022

Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков

Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:12

2022-07-07T16:12

2022-07-07T16:12

культура

новости культуры

михаил пореченков

константин крюков

владимир гиляровский

москва

кино и сериалы

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Режиссер признался, что юбилей (8 июля ему исполнится 70 лет) проведет на работе. Он будет готовиться к съемкам, которые начнутся через две недели. Проект будет основан на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля. Постановщик отметил, что по жанру это будет комический детектив или триллер. "Главные действующие лица – сам Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский", — говорит Шахназаров. Образ первого воплотит Пореченков, а второго — Крюков. Режиссер также прокомментировал, почему проект заявлен как "Хитровка". "Так назывался трущобный район, злачный, один из самых опасных в Москве в начале XX века, который прекрасно описывал наш замечательный русский писатель Гиляровский", — объяснил Шахназаров.

https://ria.ru/20220707/domogarov-1800926146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пореченков, константин крюков, владимир гиляровский, москва, кино и сериалы