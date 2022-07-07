https://ria.ru/20220707/shakhnazarov-1800954015.html
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков - РИА Новости, 07.07.2022
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков
Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:12
2022-07-07T16:12
2022-07-07T16:12
культура
новости культуры
михаил пореченков
константин крюков
владимир гиляровский
москва
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Режиссер признался, что юбилей (8 июля ему исполнится 70 лет) проведет на работе. Он будет готовиться к съемкам, которые начнутся через две недели. Проект будет основан на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля. Постановщик отметил, что по жанру это будет комический детектив или триллер. "Главные действующие лица – сам Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский", — говорит Шахназаров. Образ первого воплотит Пореченков, а второго — Крюков. Режиссер также прокомментировал, почему проект заявлен как "Хитровка". "Так назывался трущобный район, злачный, один из самых опасных в Москве в начале XX века, который прекрасно описывал наш замечательный русский писатель Гиляровский", — объяснил Шахназаров.
https://ria.ru/20220707/domogarov-1800926146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пореченков, константин крюков, владимир гиляровский, москва, кино и сериалы
Главные роли в новом фильме Шахназарова исполнят Пореченков и Крюков
Пореченков и Крюков сыграют в новом фильме Шахназарова под рабочим названием "Хитровка"
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Михаил Пореченков и Константин Крюков исполнят главные роли в новом фильме Карена Шахназарова. Рабочее название ленты — "Хитровка". Об этом режиссер рассказал на творческой встрече в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Актер Михаил Пореченков на открытии первого Петербургского кинофорума, посвященного 65-летию Победы.
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Актер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
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Актер Михаил Пореченков на открытии первого Петербургского кинофорума, посвященного 65-летию Победы.
2 из 2
Актер Константин Крюков с супругой Алиной на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
Режиссер признался, что юбилей (8 июля ему исполнится 70 лет) проведет на работе. Он будет готовиться к съемкам, которые начнутся через две недели. Проект будет основан на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля.
Постановщик отметил, что по жанру это будет комический детектив или триллер. "Главные действующие лица – сам Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский", — говорит Шахназаров. Образ первого воплотит Пореченков, а второго — Крюков.
Режиссер также прокомментировал, почему проект заявлен как "Хитровка".
"Так назывался трущобный район, злачный, один из самых опасных в Москве в начале XX века, который прекрасно описывал наш замечательный русский писатель Гиляровский", — объяснил Шахназаров.