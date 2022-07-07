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Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми

Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми - РИА Новости, 07.07.2022

Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:02

2022-07-07T13:02

2022-07-07T15:51

в мире

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китай

сергей лавров

ван и (политик)

бали

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН, сообщил МИД РФ.Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.Кроме того, министры высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, а также констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов."Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - отметило министерство.

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

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китай

бали

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в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), бали, оон