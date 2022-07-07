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Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми - РИА Новости, 07.07.2022
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Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми
Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми - РИА Новости, 07.07.2022
Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:02
2022-07-07T15:51
в мире
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
бали
оон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН, сообщил МИД РФ.Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.Кроме того, министры высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, а также констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов."Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - отметило министерство.
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в мире, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), бали, оон
13:02 07.07.2022 (обновлено: 15:51 07.07.2022)
 
Главы МИД России и Китая назвали санкции в обход ООН недопустимыми

Лавров и глава МИД Китая Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И сошлись на недопустимости односторонних санкций в обход ООН, сообщил МИД РФ.
Встреча министров прошла на полях заседания "Группы двадцати" на острове Бали.
"с обеих сторон подчеркнута недопустимость введения нелегитимных односторонних санкций в обход оон", - говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, министры высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, а также констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов.
"Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - отметило министерство.
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В миреРоссияКитайСергей ЛавровВан И (политик)БалиООН
 
 
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