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МВД объявило в розыск Илью Красильщика - РИА Новости, 07.07.2022
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МВД объявило в розыск Илью Красильщика
МВД объявило в розыск Илью Красильщика - РИА Новости, 07.07.2022
МВД объявило в розыск Илью Красильщика
МВД России объявило в розыск экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.07.2022
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происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку". В апреле в "Яндексе" сообщали, что он покинул компанию.
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Дарья Буймова
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происшествия, яндекс
20:12 07.07.2022 (обновлено: 21:36 07.07.2022)
 
МВД объявило в розыск Илью Красильщика

МВД объявило в розыск бывшего главу "Яндекс.Лавки" и медиаменеджера Илью Красильщика

© РИА Новости / Виталий АньковИлья Красильщик
Илья Красильщик - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Илья Красильщик. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку". В апреле в "Яндексе" сообщали, что он покинул компанию.
Дмитрий Глуховский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 14:01Культура
МВД объявило в розыск писателя Глуховского
 
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