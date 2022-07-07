https://ria.ru/20220707/rozysk-1801066187.html
МВД объявило в розыск Илью Красильщика
МВД объявило в розыск Илью Красильщика - РИА Новости, 07.07.2022
МВД объявило в розыск Илью Красильщика
МВД России объявило в розыск экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:12
2022-07-07T20:12
2022-07-07T21:36
происшествия
яндекс
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку". В апреле в "Яндексе" сообщали, что он покинул компанию.
https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793731758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, яндекс
20:12 07.07.2022 (обновлено: 21:36 07.07.2022)
МВД объявило в розыск Илью Красильщика
МВД объявило в розыск бывшего главу "Яндекс.Лавки" и медиаменеджера Илью Красильщика