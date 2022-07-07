20:52 07.07.2022 (обновлено: 21:48 07.07.2022)
"Росморпорт" принял меры для сокращения сроков доставки грузов в Балтийск
"Росморпорт" принял меры для снижения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга — Балтийск
Балтийск. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВГУП "Росморпорт" приняло меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга — Балтийск, сообщает предприятие.
"В настоящее время загрузка работающих на линии "Усть-Луга – Балтийск" морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" практически сто процентов. Нефтепродукты составляют от 30 до 50 процентов от общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах", — говорится в релизе.
Уточняется, что при необходимости фирма может рассмотреть вопрос перенаправления нефтепродуктов, следующих в Калининградскую область, с паромов на танкеры, что позволит существенно увеличить объемы транспортировки грузов прочих наименований на паромной линии.
По данным предприятия, уже с сентября провозные мощности паромного флота увеличатся за счет начала работы на линии четвертого автомобильно-железнодорожного парома "Генерал Черняховский" (проекта, аналогичного с "Маршалом Рокоссовским"). "По накатной технике есть возможность бронирования грузоперевозки в двухнедельный срок. При этом бронирование мест для перевозки вагонов в августе-сентябре 2022 года осуществляется заранее, в июле этого года. По подтвержденным грузоотправителями заявкам гарантированно будет осуществлена накатка груза на одно из четырех судов", — отметили в "Росморпорте".
Там добавили, что для удобства грузоперевозчиков на линии реализован принцип "одного окна" — вагоны и накатная техника распределяются на ближайший прибывающий по расписанию паром, что способствует уменьшению сроков доставки и максимально повышает использование провозных возможностей паромов. Также на текущий момент имеется резерв провозных возможностей в контейнерах на судне типа ро-ро URSA MAJOR, поскольку загрузка по контейнерам составляет в среднем около 30 процентов. Судно может брать дополнительно до 200 груженых 40-футовых контейнеров на каждый рейс, а также до четырех тысяч тонн генерального груза в трюм.
"При возникновении необходимости также есть возможность переадресовывать дополнительный груз с железнодорожного и автотранспорта в порты Бронка или Усть-Луга и перевозить его как генеральный груз на судах Северного морского пароходства, которые работают на линии "Санкт-Петербург — Калининград", — заключили в "Росморпорте".
Сейчас перевозка грузов морским путем в Калининградскую область из "большой России" осуществляется по двум паромным линиям: Усть-Луга — Балтийск и Бронка — Калининград. Как ранее в четверг сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" — оператора линии Усть-Луга — Балтийск, очередь на железнодорожные паромы, доставляющие грузы в Калининградскую область по данной линии, растянулась до середины августа, все места на судах забронированы на сто процентов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что всего региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн, и не зависеть от политики сопредельных государств.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже калининградский губернатор заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.