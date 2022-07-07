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Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.07.2022
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Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.07.2022
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов
Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:11
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экономика
россия
мвф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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Дарья Буймова
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экономика, россия, мвф
16:11 07.07.2022 (обновлено: 16:12 07.07.2022)
 
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов

Международные резервы России на утро 1 июля понизились до 584,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:14
Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России
 
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