https://ria.ru/20220707/rezervy-1800980098.html
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.07.2022
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов
Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:11
2022-07-07T16:11
2022-07-07T16:12
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, мвф
16:11 07.07.2022 (обновлено: 16:12 07.07.2022)
Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов
Международные резервы России на утро 1 июля понизились до 584,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ
представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.