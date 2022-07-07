https://ria.ru/20220707/rezervy-1800980098.html

Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов

Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.07.2022

Международные резервы на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов

Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:11

2022-07-07T16:11

2022-07-07T16:12

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россия

мвф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 июля составили 584,1 миллиарда долларов против 587,4 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за июнь резервы сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 0,6%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мвф