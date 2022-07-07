Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/rebenok-1800904524.html
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города - РИА Новости, 07.07.2022
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:50
2022-07-07T12:50
воронеж
воронежская область
происшествия
хохольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт".Десятилетний мальчик попал вечером 6 июля. Около 18.00 мск на Краснознаменной улице ребенок вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал."Мальчика нашли патрулем поискового отряда "Лиза Алерт", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что ребенка обнаружили на одной из центральных улиц города.По данным местных СМИ, мальчика привезли в Воронеж к бабушке на каникулы из села в Хохольском районе области. Власти района также сообщают, что ребенка нашли.
https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html
воронеж
воронежская область
хохольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, воронежская область, происшествия, хохольский район
12:50 07.07.2022
 
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города

Пропавшего в Воронеже вечером в среду десятилетнего мальчика нашли в центре города

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт".
Десятилетний мальчик попал вечером 6 июля. Около 18.00 мск на Краснознаменной улице ребенок вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал.
"Мальчика нашли патрулем поискового отряда "Лиза Алерт", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ребенка обнаружили на одной из центральных улиц города.
По данным местных СМИ, мальчика привезли в Воронеж к бабушке на каникулы из села в Хохольском районе области. Власти района также сообщают, что ребенка нашли.
Автомобили скорой - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 22:28
Оставленный без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа
 
ВоронежВоронежская областьПроисшествияХохольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала