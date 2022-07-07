https://ria.ru/20220707/rebenok-1800904524.html
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города - РИА Новости, 07.07.2022
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:50
2022-07-07T12:50
2022-07-07T12:50
воронеж
воронежская область
происшествия
хохольский район
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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт".Десятилетний мальчик попал вечером 6 июля. Около 18.00 мск на Краснознаменной улице ребенок вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал."Мальчика нашли патрулем поискового отряда "Лиза Алерт", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что ребенка обнаружили на одной из центральных улиц города.По данным местных СМИ, мальчика привезли в Воронеж к бабушке на каникулы из села в Хохольском районе области. Власти района также сообщают, что ребенка нашли.
https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html
воронеж
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, происшествия, хохольский район
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Пропавшего в Воронеже вечером в среду десятилетнего мальчика нашли в центре города
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт".
Десятилетний мальчик попал вечером 6 июля. Около 18.00 мск на Краснознаменной улице ребенок вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал.
"Мальчика нашли патрулем поискового отряда "Лиза Алерт", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ребенка обнаружили на одной из центральных улиц города.
По данным местных СМИ, мальчика привезли в Воронеж
к бабушке на каникулы из села в Хохольском районе
области. Власти района также сообщают, что ребенка нашли.