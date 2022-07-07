https://ria.ru/20220707/rebenok-1800904524.html

Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города

Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города - РИА Новости, 07.07.2022

Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города

Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:50

2022-07-07T12:50

2022-07-07T12:50

воронеж

воронежская область

происшествия

хохольский район

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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Поисковики нашли пропавшего в Воронеже вечером в среду мальчика, сообщил РИА Новости представитель отряда "Лиза Алерт".Десятилетний мальчик попал вечером 6 июля. Около 18.00 мск на Краснознаменной улице ребенок вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал."Мальчика нашли патрулем поискового отряда "Лиза Алерт", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что ребенка обнаружили на одной из центральных улиц города.По данным местных СМИ, мальчика привезли в Воронеж к бабушке на каникулы из села в Хохольском районе области. Власти района также сообщают, что ребенка нашли.

https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html

воронеж

воронежская область

хохольский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, воронежская область, происшествия, хохольский район