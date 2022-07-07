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В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.07.2022
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В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.07.2022
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика
В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:34
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воронежская область
хохольский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт"."Шестого июля 2022 года около 18:00 ушел в неизвестном направлении", — говорится в публикации.Как пишут местные СМИ, мальчик проживает в селе в Хохольском районе, в Воронеж его привезли к бабушке на каникулы. Накануне вечером он вышел из дома на Краснознаменной улице и не вернулся.
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воронеж
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воронеж, воронежская область, хохольский район, происшествия
09:34 07.07.2022 (обновлено: 14:59 07.07.2022)
 
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика

Поисковики разыскивают пропавшего в Воронеже вечером в среду десятилетнего мальчика

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт".
"Шестого июля 2022 года около 18:00 ушел в неизвестном направлении", — говорится в публикации.
Как пишут местные СМИ, мальчик проживает в селе в Хохольском районе, в Воронеж его привезли к бабушке на каникулы. Накануне вечером он вышел из дома на Краснознаменной улице и не вернулся.
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ВоронежВоронежская областьХохольский районПроисшествия
 
 
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