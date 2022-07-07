https://ria.ru/20220707/rebenok-1800850640.html

В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика

В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.07.2022

В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика

В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:34

2022-07-07T09:34

2022-07-07T14:59

воронеж

воронежская область

хохольский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт"."Шестого июля 2022 года около 18:00 ушел в неизвестном направлении", — говорится в публикации.Как пишут местные СМИ, мальчик проживает в селе в Хохольском районе, в Воронеж его привезли к бабушке на каникулы. Накануне вечером он вышел из дома на Краснознаменной улице и не вернулся.

https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html

воронеж

воронежская область

хохольский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

воронеж, воронежская область, хохольский район, происшествия