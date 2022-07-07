https://ria.ru/20220707/rebenok-1800850640.html
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.07.2022
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика
В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:34
2022-07-07T09:34
2022-07-07T14:59
воронеж
воронежская область
хохольский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. В Воронеже ищут попавшего десятилетнего мальчика, сообщает региональный отряд "Лиза Алерт"."Шестого июля 2022 года около 18:00 ушел в неизвестном направлении", — говорится в публикации.Как пишут местные СМИ, мальчик проживает в селе в Хохольском районе, в Воронеж его привезли к бабушке на каникулы. Накануне вечером он вышел из дома на Краснознаменной улице и не вернулся.
https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html
воронеж
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, хохольский район, происшествия
09:34 07.07.2022 (обновлено: 14:59 07.07.2022)
В Воронеже ищут пропавшего десятилетнего мальчика
Поисковики разыскивают пропавшего в Воронеже вечером в среду десятилетнего мальчика