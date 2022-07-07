https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html

Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса

Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса - РИА Новости, 07.07.2022

Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса

Новый сорт рапса вывели липецкие селекционеры для пополнения семенного запаса региона и в рамках импортозамещения, разработку ученые представят на традиционной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:33

2022-07-07T14:33

2022-07-07T14:33

липецкая область

растениеводство

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800937847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c09b37ab17c5d2935e9b69a6a30afa35.jpg

ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Новый сорт рапса вывели липецкие селекционеры для пополнения семенного запаса региона и в рамках импортозамещения, разработку ученые представят на традиционной сельскохозяйственной выставке Дни поля, которая стартовала в четверг в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новый сорт ярового рапса "Форпост", выведенный учеными Липецкого научно-исследовательского института рапса – новое слово в развитии российской селекции. Он обладает высокой потенциальной урожайностью до 43 центнеров с гектара и устойчив к ряду гербицидов. Артамонов также отметил, что региональный Институт рапса успешно реализует программу развития семеноводства и способен обеспечить российских сельхозтоваропроизводителей семенами высших репродукций."В целом, потенциал регионального селекционно-семеноводческого центра Института позволяет сегодня создать надежную базу для обеспечения до 70 процентов потребности российских предприятий в рапсе", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220623/pole-1797659131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растениеводство, игорь артамонов