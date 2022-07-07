https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html
Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса
Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса - РИА Новости, 07.07.2022
Липецкие ученые-растениеводы вывели новый сорт ярового рапса
Новый сорт рапса вывели липецкие селекционеры для пополнения семенного запаса региона и в рамках импортозамещения, разработку ученые представят на традиционной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:33
2022-07-07T14:33
2022-07-07T14:33
липецкая область
растениеводство
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Новый сорт рапса вывели липецкие селекционеры для пополнения семенного запаса региона и в рамках импортозамещения, разработку ученые представят на традиционной сельскохозяйственной выставке Дни поля, которая стартовала в четверг в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новый сорт ярового рапса "Форпост", выведенный учеными Липецкого научно-исследовательского института рапса – новое слово в развитии российской селекции. Он обладает высокой потенциальной урожайностью до 43 центнеров с гектара и устойчив к ряду гербицидов. Артамонов также отметил, что региональный Институт рапса успешно реализует программу развития семеноводства и способен обеспечить российских сельхозтоваропроизводителей семенами высших репродукций."В целом, потенциал регионального селекционно-семеноводческого центра Института позволяет сегодня создать надежную базу для обеспечения до 70 процентов потребности российских предприятий в рапсе", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220623/pole-1797659131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
растениеводство, игорь артамонов