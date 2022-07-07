СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима
СК завершил расследование 11 дел о преступлениях киевского режима против мирных жителей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главе ведомства доложено об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества. В настоящее время наряду с 10 уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел", - говорится в сообщении.
В СК пояснили, что среди новых фигурантов - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10-35 Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте в подъезде дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также убил женщину и мужчину.
Следователи продолжают осматривать изъятые технические устройства задержанных националистов батальона "Азов" и украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь". Обнаружены видеозаписи, свидетельствующие о захвате украинскими военными и убийстве ими российских военнослужащих.
Получены предварительные результаты назначенных в рамках уголовных дел взрывотехнических судебных экспертиз по изъятым металлическим фрагментам с мест попадания артиллерийских снарядов в результате прицельных интенсивных обстрелов в июне объектов гражданской инфраструктуры Донецка.
Следователями СК России также осмотрено свыше 2,4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детсады, медучреждения и жилые дома. Суммарная стоимость восстановительных работ этих объектов составляет не менее 20,5 миллиардов рублей.