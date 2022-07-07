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СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 07.07.2022
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СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима
СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 07.07.2022
СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима
Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:33
2022-07-07T11:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
херсон
луганская народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Херсоне оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины."Главе ведомства доложено об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества. В настоящее время наряду с 10 уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел", - говорится в сообщении.В СК пояснили, что среди новых фигурантов - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10-35 Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте в подъезде дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также убил женщину и мужчину.Следователи продолжают осматривать изъятые технические устройства задержанных националистов батальона "Азов" и украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь". Обнаружены видеозаписи, свидетельствующие о захвате украинскими военными и убийстве ими российских военнослужащих.Получены предварительные результаты назначенных в рамках уголовных дел взрывотехнических судебных экспертиз по изъятым металлическим фрагментам с мест попадания артиллерийских снарядов в результате прицельных интенсивных обстрелов в июне объектов гражданской инфраструктуры Донецка.Следователями СК России также осмотрено свыше 2,4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детсады, медучреждения и жилые дома. Суммарная стоимость восстановительных работ этих объектов составляет не менее 20,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220707/sledovateli-1800871116.html
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россия
херсон
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, херсон, луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
11:33 07.07.2022
 
СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима

СК завершил расследование 11 дел о преступлениях киевского режима против мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Херсоне оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
11:15
Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР
"Главе ведомства доложено об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества. В настоящее время наряду с 10 уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел", - говорится в сообщении.
В СК пояснили, что среди новых фигурантов - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10-35 Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте в подъезде дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также убил женщину и мужчину.
Следователи продолжают осматривать изъятые технические устройства задержанных националистов батальона "Азов" и украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь". Обнаружены видеозаписи, свидетельствующие о захвате украинскими военными и убийстве ими российских военнослужащих.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:39
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
Получены предварительные результаты назначенных в рамках уголовных дел взрывотехнических судебных экспертиз по изъятым металлическим фрагментам с мест попадания артиллерийских снарядов в результате прицельных интенсивных обстрелов в июне объектов гражданской инфраструктуры Донецка.
Следователями СК России также осмотрено свыше 2,4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детсады, медучреждения и жилые дома. Суммарная стоимость восстановительных работ этих объектов составляет не менее 20,5 миллиардов рублей.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХерсонЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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