https://ria.ru/20220707/rassledovanie-1800877676.html

СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима

СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 07.07.2022

СК завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима

Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:33

2022-07-07T11:33

2022-07-07T11:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

херсон

луганская народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование еще 11 дел о преступлениях киевского режима, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Херсоне оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины."Главе ведомства доложено об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества. В настоящее время наряду с 10 уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел", - говорится в сообщении.В СК пояснили, что среди новых фигурантов - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10-35 Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте в подъезде дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также убил женщину и мужчину.Следователи продолжают осматривать изъятые технические устройства задержанных националистов батальона "Азов" и украинских военнослужащих, находившихся на территории завода "Азовсталь". Обнаружены видеозаписи, свидетельствующие о захвате украинскими военными и убийстве ими российских военнослужащих.Получены предварительные результаты назначенных в рамках уголовных дел взрывотехнических судебных экспертиз по изъятым металлическим фрагментам с мест попадания артиллерийских снарядов в результате прицельных интенсивных обстрелов в июне объектов гражданской инфраструктуры Донецка.Следователями СК России также осмотрено свыше 2,4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детсады, медучреждения и жилые дома. Суммарная стоимость восстановительных работ этих объектов составляет не менее 20,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220707/sledovateli-1800871116.html

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, херсон, луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины