https://ria.ru/20220707/pvo-1800887973.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 17 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 17 украинских дронов - РИА Новости, 07.07.2022

Российские системы ПВО за сутки сбили 17 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также шесть ракет комплекса "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:05

2022-07-07T12:05

2022-07-07T12:05

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также шесть ракет комплекса "Точка-У", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Также, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Надеждовка, Зеленый Гай Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатовка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были перехвачены шесть украинских баллистических ракет "Точка-У" в Харьковской и Херсонской области, а также 12 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, Харьковской и Николаевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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