https://ria.ru/20220707/putin-1801063515.html

Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин

Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин

Все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:59

2022-07-07T19:59

2022-07-07T20:03

политика

владимир путин

россия

европа

нато

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши предложения о создании системы равной безопасностью в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы", - сказал на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Кроме того, президент отметил, что возможная интеграция России в альянс была воспринята странами-участницами как абсурдная."Даже сама идея о возможной интеграции России в этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда казалось безоблачных отношений с НАТО, судя по всему показалась его членам абсурдной", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220707/putin-1801062325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801062635.html

россия

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Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, европа, нато