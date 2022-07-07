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Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин
Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин
Все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:59
2022-07-07T20:03
политика
владимир путин
россия
европа
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши предложения о создании системы равной безопасностью в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы", - сказал на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Кроме того, президент отметил, что возможная интеграция России в альянс была воспринята странами-участницами как абсурдная."Даже сама идея о возможной интеграции России в этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда казалось безоблачных отношений с НАТО, судя по всему показалась его членам абсурдной", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220707/putin-1801062325.html
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политика, владимир путин, россия, европа, нато
19:59 07.07.2022 (обновлено: 20:03 07.07.2022)
 
Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин

Президент Путин: попытки России вести диалог по актуальным темам проигнорировали

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все попытки России вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности, проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши предложения о создании системы равной безопасностью в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы", - сказал на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:53
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин
Кроме того, президент отметил, что возможная интеграция России в альянс была воспринята странами-участницами как абсурдная.
"Даже сама идея о возможной интеграции России в этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда казалось безоблачных отношений с НАТО, судя по всему показалась его членам абсурдной", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:55В России
Путин о спецоперации: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют
 
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