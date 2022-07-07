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Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:56
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владимир путин
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.Он убежден, что для ведущих партий России превыше всего была и будет забота о благе страны и народа.Кроме того, Президент выразил надежду, что предвыборная борьба партий на выборах не повредит партнерской работе в рамках самой думы."Надеюсь, что предвыборная состязательность не повредит совместной, партнерской деятельности в Государственной Думе нынешнего восьмого созыва", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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владимир путин, политика, россия, госдума рф
19:56 07.07.2022 (обновлено: 20:19 07.07.2022)
 
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов

Путин: россияне дадут оценку партиям в ходе выборов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.
Он убежден, что для ведущих партий России превыше всего была и будет забота о благе страны и народа.

"О людях, которые делегировали, доверили вам свой голос, наделили высоким статусом законодателя и ждут от депутатского корпуса честного, добросовестного служения, принятия справедливых, глубоко продуманных законодательных актов. Именно люди и дадут объективную оценку каждой партии. В том числе и в сентябре в ходе очередных выборов в региональные и муниципальные органы власти", - сказал Путин.

Кроме того, Президент выразил надежду, что предвыборная борьба партий на выборах не повредит партнерской работе в рамках самой думы.
"Надеюсь, что предвыборная состязательность не повредит совместной, партнерской деятельности в Государственной Думе нынешнего восьмого созыва", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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