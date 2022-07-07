https://ria.ru/20220707/putin-1801062857.html

Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов

Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов

Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:56

2022-07-07T19:56

2022-07-07T20:19

владимир путин

политика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.Он убежден, что для ведущих партий России превыше всего была и будет забота о благе страны и народа.Кроме того, Президент выразил надежду, что предвыборная борьба партий на выборах не повредит партнерской работе в рамках самой думы."Надеюсь, что предвыборная состязательность не повредит совместной, партнерской деятельности в Государственной Думе нынешнего восьмого созыва", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220707/putin-1801065832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, политика, россия, госдума рф