19:56 07.07.2022 (обновлено: 20:19 07.07.2022)
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
Путин: россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне дадут объективную оценку партиям в ходе предстоящих сентябрьских выборов, сообщил Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.
Он убежден, что для ведущих партий России превыше всего была и будет забота о благе страны и народа.
"О людях, которые делегировали, доверили вам свой голос, наделили высоким статусом законодателя и ждут от депутатского корпуса честного, добросовестного служения, принятия справедливых, глубоко продуманных законодательных актов. Именно люди и дадут объективную оценку каждой партии. В том числе и в сентябре в ходе очередных выборов в региональные и муниципальные органы власти", - сказал Путин.
Кроме того, Президент выразил надежду, что предвыборная борьба партий на выборах не повредит партнерской работе в рамках самой думы.
"Надеюсь, что предвыборная состязательность не повредит совместной, партнерской деятельности в Государственной Думе нынешнего восьмого созыва", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.