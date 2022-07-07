Рейтинг@Mail.ru
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/putin-1801062325.html
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин
Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:53
2022-07-07T20:42
политика
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня же правящие элиты на глазах повышают градус манипулирования общественным сознанием. Правящие классы западных стран... понимая, что их политика все больше отрывается от реалий, от здравого смысла, от правды, стали использовать откровенно деспотические методы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.Он добавил, что сегодня на Западе тоталитаризм - цензура, закрытие СМИ, произвол в отношении журналистов и общественных деятелей."Такая практика запретов распространяется не только на информационное пространство, но и на политику, культуру, образование, искусство. На все сферы общественной жизни", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e1ae9480d3fee1d4e9eeda536e937f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, госдума рф
19:53 07.07.2022 (обновлено: 20:42 07.07.2022)
 
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин

Президент Путин: элиты на Западе стали использовать деспотизм, включая цензуру

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня же правящие элиты на глазах повышают градус манипулирования общественным сознанием. Правящие классы западных стран... понимая, что их политика все больше отрывается от реалий, от здравого смысла, от правды, стали использовать откровенно деспотические методы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Он добавил, что сегодня на Западе тоталитаризм - цензура, закрытие СМИ, произвол в отношении журналистов и общественных деятелей.
"Такая практика запретов распространяется не только на информационное пространство, но и на политику, культуру, образование, искусство. На все сферы общественной жизни", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:59
Попытки России вести диалог проигнорировали, заявил Путин
 
ПолитикаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала