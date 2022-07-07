https://ria.ru/20220707/putin-1801062325.html

Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин

Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин

Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:53

2022-07-07T19:53

2022-07-07T20:42

политика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня же правящие элиты на глазах повышают градус манипулирования общественным сознанием. Правящие классы западных стран... понимая, что их политика все больше отрывается от реалий, от здравого смысла, от правды, стали использовать откровенно деспотические методы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.Он добавил, что сегодня на Западе тоталитаризм - цензура, закрытие СМИ, произвол в отношении журналистов и общественных деятелей."Такая практика запретов распространяется не только на информационное пространство, но и на политику, культуру, образование, искусство. На все сферы общественной жизни", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063515.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, госдума рф