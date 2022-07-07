https://ria.ru/20220707/putin-1801060606.html
Путин заявил, что у России много сторонников в мире
Путин заявил, что у России много сторонников в мире - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что у России много сторонников в мире
Россия пользуется поддержкой, в том числе в США и Европе, и сторонников будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:47
2022-07-07T19:47
2022-07-07T20:26
россия
сша
европа
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия пользуется поддержкой, в том числе в США и Европе, и сторонников будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас много сторонников, в том числе и в самих Соединенных Штатах, и в Европе, и тем более на других континентах и в других странах. И их будет все больше и больше. Нет никаких в этом сомнений", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций.
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
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россия, сша, европа, владимир путин
19:47 07.07.2022 (обновлено: 20:26 07.07.2022)
Путин заявил, что у России много сторонников в мире
Путин: у России много сторонников, в том числе в США и Европе