https://ria.ru/20220707/putin-1801060606.html

Путин заявил, что у России много сторонников в мире

Путин заявил, что у России много сторонников в мире - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил, что у России много сторонников в мире

Россия пользуется поддержкой, в том числе в США и Европе, и сторонников будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:47

2022-07-07T19:47

2022-07-07T20:26

россия

сша

европа

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия пользуется поддержкой, в том числе в США и Европе, и сторонников будет все больше, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас много сторонников, в том числе и в самих Соединенных Штатах, и в Европе, и тем более на других континентах и в других странах. И их будет все больше и больше. Нет никаких в этом сомнений", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций.

https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html

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россия, сша, европа, владимир путин