https://ria.ru/20220707/putin-1800950467.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 07.07.2022
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 8 июля проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, обсудят ТЭК, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:05
2022-07-07T15:05
2022-07-07T15:28
политика
россия
владимир путин
экономика
газпром
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 июля проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, обсудят ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html
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политика, россия, владимир путин, экономика, газпром
15:05 07.07.2022 (обновлено: 15:28 07.07.2022)
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент Путин 8 июля проведет совещание с членами правительства по ситуации в ТЭК