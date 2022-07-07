https://ria.ru/20220707/putin-1800950467.html

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 07.07.2022

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 8 июля проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, обсудят ТЭК, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:05

2022-07-07T15:05

2022-07-07T15:28

политика

россия

владимир путин

экономика

газпром

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 июля проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, обсудят ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

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политика, россия, владимир путин, экономика, газпром