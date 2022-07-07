https://ria.ru/20220707/proekty-1801006714.html
Ярославская область получит средства на инфраструктурные проекты
Ярославская область получит средства на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 07.07.2022
Ярославская область получит средства на инфраструктурные проекты
Ярославская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:09
2022-07-07T17:09
2022-07-07T17:09
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
михаил евраев
марат хуснуллин
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Ярославская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает правительство региона.Сообщается, что в четверг врио губернатора области Михаил Евраев принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.По данным правительства региона, Ярославская область получила одобрение по реализации трех инфраструктурных проектов. Так, 583 миллиона рублей будет выделено на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Ростове и Ростовском районе. В рамках проекта предстоит реконструкция и строительство котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов."Ростов – туристическая точка притяжения, он входит в один из самых популярных маршрутов. И нам крайне важно этот проект реализовать. Он станет серьезным подспорьем в комплексном развитии города, которое ведется сейчас за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита и частных инвестиций. Кроме того, проект поможет решить большую проблему с износом коммунальных сетей", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева.Еще одна заявка правительства Ярославской области касается реализации комплексного инвестпроекта "Ярославия. Города у воды". Регион получит 835 миллионов рублей. За счет этих средств планируется строительство причалов и причальной инфраструктуры у городов, расположенных на Волге, а также в районах реализации крупных строительных и туристических проектов, отмечает областное правительство. По словам врио губернатора, Волга – "ключевая артерия региона", глава региона уверен, что отсутствие причальных стенок в населенных пунктах, расположенных на реке, сопоставимо с отсутствием дорог.Третий инфраструктурный бюджетный кредит будет направлен на строительство моста через реку Трубеж и продолжение набережной в рамках создания туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Плещеево, информирует правительство региона. Объем финансирования проекта – 235 миллионов рублей. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проект важен не только для местных жителей, но и для сотен тысяч туристов, которые ежегодно посещают эти места.
https://ria.ru/20220628/raskhody-1798817249.html
https://ria.ru/20220627/kosmos-1798464454.html
https://ria.ru/20220623/transport-1797559235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, марат хуснуллин, жкх
Ярославская область получит средства на инфраструктурные проекты
Ярославская область получит около полутора миллиарда рублей на инфраструктурные проекты
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл – РИА Новости.
Ярославская область получит порядка 1,5 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает
правительство региона.
Сообщается, что в четверг врио губернатора области Михаил Евраев
принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина
.
По данным правительства региона, Ярославская область
получила одобрение по реализации трех инфраструктурных проектов. Так, 583 миллиона рублей будет выделено на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Ростове
и Ростовском районе
. В рамках проекта предстоит реконструкция и строительство котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.
"Ростов – туристическая точка притяжения, он входит в один из самых популярных маршрутов. И нам крайне важно этот проект реализовать. Он станет серьезным подспорьем в комплексном развитии города, которое ведется сейчас за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита и частных инвестиций. Кроме того, проект поможет решить большую проблему с износом коммунальных сетей", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева.
Еще одна заявка правительства Ярославской области касается реализации комплексного инвестпроекта "Ярославия. Города у воды". Регион получит 835 миллионов рублей. За счет этих средств планируется строительство причалов и причальной инфраструктуры у городов, расположенных на Волге, а также в районах реализации крупных строительных и туристических проектов, отмечает областное правительство. По словам врио губернатора, Волга – "ключевая артерия региона", глава региона уверен, что отсутствие причальных стенок в населенных пунктах, расположенных на реке, сопоставимо с отсутствием дорог.
Третий инфраструктурный бюджетный кредит будет направлен на строительство моста через реку Трубеж и продолжение набережной в рамках создания туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Плещеево, информирует правительство региона. Объем финансирования проекта – 235 миллионов рублей. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проект важен не только для местных жителей, но и для сотен тысяч туристов, которые ежегодно посещают эти места.