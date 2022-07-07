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Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 07.07.2022
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Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек
Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 07.07.2022
Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек
Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Ашан" на западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:38
2022-07-07T13:38
происшествия
рублевское шоссе
ашан
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Ашан" на западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в экстренных службах рассказали о возгорании и эвакуации посетителей и персонала в торговом центре "Ашан" на Рублевском шоссе. В 12.20 пожар на первом этаже здании удалось оперативно ликвидировать на площади 5 квадратных метров."Всего эвакуировали около 300 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что после ликвидации пожара люди вернулись в здание.
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происшествия, рублевское шоссе, ашан
13:38 07.07.2022
 
Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек

Из "Ашана" на Рублевке из-за пожара на первом этаже эвакуировали около 300 человек

© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Андрей Попов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Ашан" на западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах рассказали о возгорании и эвакуации посетителей и персонала в торговом центре "Ашан" на Рублевском шоссе. В 12.20 пожар на первом этаже здании удалось оперативно ликвидировать на площади 5 квадратных метров.
"Всего эвакуировали около 300 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после ликвидации пожара люди вернулись в здание.
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ПроисшествияРублевское шоссеАшан
 
 
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