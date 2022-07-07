https://ria.ru/20220707/pozhar-1800920234.html

Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек

Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 07.07.2022

Из "Ашана" на западе Москвы из-за пожара эвакуировали около 300 человек

Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Ашан" на западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:38

2022-07-07T13:38

2022-07-07T13:38

происшествия

рублевское шоссе

ашан

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Ашан" на западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее в экстренных службах рассказали о возгорании и эвакуации посетителей и персонала в торговом центре "Ашан" на Рублевском шоссе. В 12.20 пожар на первом этаже здании удалось оперативно ликвидировать на площади 5 квадратных метров."Всего эвакуировали около 300 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что после ликвидации пожара люди вернулись в здание.

https://ria.ru/20220625/pozhar-1798132291.html

рублевское шоссе

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рублевское шоссе, ашан