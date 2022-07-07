Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220707/pogoda-1801075898.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 07.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:47
2022-07-07T21:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154991/05/1549910515_0:129:3122:1885_1920x0_80_0_0_469f0dd42d39d7b24b18cf5672abf789.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Москвичей попросили в непогоду быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220705/uragan-1800757299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154991/05/1549910515_220:0:2903:2012_1920x0_80_0_0_f458da85d941888a3fea65979c1d7c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
10:47 07.07.2022 (обновлено: 21:00 07.07.2022)
 

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкЛивень и штормовой ветер в Москве
Ливень и штормовой ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Игорь Лаухин
Перейти в фотобанк
Ливень и штормовой ветер в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Москвичей попросили в непогоду быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 21:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала