https://ria.ru/20220707/pogoda-1801075898.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 07.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:47

2022-07-07T10:47

2022-07-07T21:00

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москва

происшествия

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Москвичей попросили в непогоду быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы