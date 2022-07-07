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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 07.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:47
2022-07-07T10:47
2022-07-07T21:00
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москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После 12.00 и до конца суток в столице ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Москвичей попросили в непогоду быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы