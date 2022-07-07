https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:18
2022-07-07T08:18
2022-07-07T08:18
москва
общество
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в четверг погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Днем ожидается его влияние, в вечерние часы прохождение."Погода облачная, с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 26-31 градус", - рассказал Леус.Кроме того, он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, а вечером сменится на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллилитров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220706/pogoda-1800686525.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, московская область (подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик "Фобоса" Леус: москвичей в четверг ожидает до плюс 30 градусов и грозы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в четверг погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Днем ожидается его влияние, в вечерние часы прохождение.
"Погода облачная, с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве
плюс 28-30 градусов, в Подмосковье
плюс 26-31 градус", - рассказал Леус.
Кроме того, он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, а вечером сменится на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллилитров ртутного столба, что около нормы.