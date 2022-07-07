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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.07.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:18
2022-07-07T08:18
москва
общество
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в четверг погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Днем ожидается его влияние, в вечерние часы прохождение."Погода облачная, с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 26-31 градус", - рассказал Леус.Кроме того, он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, а вечером сменится на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллилитров ртутного столба, что около нормы.
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москва, общество, погода, московская область (подмосковье)
08:18 07.07.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Леус: москвичей в четверг ожидает до плюс 30 градусов и грозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в четверг погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Днем ожидается его влияние, в вечерние часы прохождение.
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"Погода облачная, с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 26-31 градус", - рассказал Леус.
Кроме того, он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, а вечером сменится на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллилитров ртутного столба, что около нормы.
 
МоскваОбществоПогодаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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