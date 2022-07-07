https://ria.ru/20220707/podderzhka-1800938254.html

Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов

Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 07.07.2022

Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов

Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы, им предоставят льготные займы, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:32

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы, им предоставят льготные займы, сообщает администрация региона."Микрозаймы для малого и среднего предпринимательства предоставляет краевой Фонд микрофинансирования. Льготное кредитование осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.Уточняется, что заем предоставляют в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 2% - 4,25% на срок до 3 лет с отсрочкой платежей до 6 месяцев."Это одна из мер поддержки, разработанных администрацией Краснодарского края для создания комфортных условий работы IT-бизнеса. Так мы стимулируем специалистов сферы информационных технологий оставаться в регионе, пробовать себя в новых нишах, производить качественный цифровой продукт и обеспечивать передовыми цифровыми решениями все отрасли экономики", – пояснил глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве добавили, что срок действия меры не ограничен, она будет предоставляться до тех пор, пока будет востребована. Информация о мерах поддержки IT-отрасли размещена на портале госуслуг.

https://ria.ru/20220623/kuban-1797540619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/gosduma-1795488171.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, краснодарский край