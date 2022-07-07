Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220707/podderzhka-1800938254.html
Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов
Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 07.07.2022
Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов
Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы, им предоставят льготные займы, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:32
2022-07-07T14:32
краснодарский край
экономика
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы, им предоставят льготные займы, сообщает администрация региона."Микрозаймы для малого и среднего предпринимательства предоставляет краевой Фонд микрофинансирования. Льготное кредитование осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.Уточняется, что заем предоставляют в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 2% - 4,25% на срок до 3 лет с отсрочкой платежей до 6 месяцев."Это одна из мер поддержки, разработанных администрацией Краснодарского края для создания комфортных условий работы IT-бизнеса. Так мы стимулируем специалистов сферы информационных технологий оставаться в регионе, пробовать себя в новых нишах, производить качественный цифровой продукт и обеспечивать передовыми цифровыми решениями все отрасли экономики", – пояснил глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве добавили, что срок действия меры не ограничен, она будет предоставляться до тех пор, пока будет востребована. Информация о мерах поддержки IT-отрасли размещена на портале госуслуг.
https://ria.ru/20220623/kuban-1797540619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/gosduma-1795488171.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_210:0:2641:1823_1920x0_80_0_0_5b2232743cca4acc573203c91a69c71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край
14:32 07.07.2022
 
Власти Кубани рассказали о мерах поддержки IT-специалистов

Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
IT-специалист за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Краснодарский край разработал меры поддержки для специалистов IT-сферы, им предоставят льготные займы, сообщает администрация региона.
"Микрозаймы для малого и среднего предпринимательства предоставляет краевой Фонд микрофинансирования. Льготное кредитование осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
Санаторий Сочи на Черноморском побережье Кавказа. 1972 год - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 13:16Туризм
Курорты Краснодарского края подвели итоги полугодия
Уточняется, что заем предоставляют в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 2% - 4,25% на срок до 3 лет с отсрочкой платежей до 6 месяцев.
"Это одна из мер поддержки, разработанных администрацией Краснодарского края для создания комфортных условий работы IT-бизнеса. Так мы стимулируем специалистов сферы информационных технологий оставаться в регионе, пробовать себя в новых нишах, производить качественный цифровой продукт и обеспечивать передовыми цифровыми решениями все отрасли экономики", – пояснил глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный, его слова приводятся в сообщении.
В ведомстве добавили, что срок действия меры не ограничен, она будет предоставляться до тех пор, пока будет востребована. Информация о мерах поддержки IT-отрасли размещена на портале госуслуг.
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 15:03В России
ГД приняла закон, упрощающий получение ВНЖ иностранными IT-специалистами
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала