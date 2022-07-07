https://ria.ru/20220707/plennye-1801082655.html

В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев

В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев - РИА Новости, 07.07.2022

В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев

Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к захоронению тел их сослуживцев, брошенных при отступлении армии Киева в Луганской Народной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:50

2022-07-07T21:50

2022-07-07T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к захоронению тел их сослуживцев, брошенных при отступлении армии Киева в Луганской Народной Республике, рассказала журналистам помощник главы ЛНР Анна Сорока."Сегодня мы предали земле останки 34 военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые были собраны с полей, где проходили боевые действия. Хороним мы неустановленных. Даже здесь переживаем лишний раз, что это могут быть лица, у которых прописка в Луганской области, поэтому решили их оставить здесь, на родной земле", - рассказала Сорока.Она уточнила, что шесть добровольно сложивших оружие украинских военных выразили желание помочь в захоронении останков своих сослуживцев.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, луганская народная республика