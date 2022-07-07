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В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/plennye-1801082655.html
В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев
В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев - РИА Новости, 07.07.2022
В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев
Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к захоронению тел их сослуживцев, брошенных при отступлении армии Киева в Луганской Народной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:50
2022-07-07T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к захоронению тел их сослуживцев, брошенных при отступлении армии Киева в Луганской Народной Республике, рассказала журналистам помощник главы ЛНР Анна Сорока."Сегодня мы предали земле останки 34 военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые были собраны с полей, где проходили боевые действия. Хороним мы неустановленных. Даже здесь переживаем лишний раз, что это могут быть лица, у которых прописка в Луганской области, поэтому решили их оставить здесь, на родной земле", - рассказала Сорока.Она уточнила, что шесть добровольно сложивших оружие украинских военных выразили желание помочь в захоронении останков своих сослуживцев.
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика
21:50 07.07.2022
 
В ЛНР украинских пленных привлекли к захоронению тел сослуживцев

В ЛНР привлекли сложивших оружие украинских военных к захоронению тел сослуживцев

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к захоронению тел их сослуживцев, брошенных при отступлении армии Киева в Луганской Народной Республике, рассказала журналистам помощник главы ЛНР Анна Сорока.
"Сегодня мы предали земле останки 34 военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые были собраны с полей, где проходили боевые действия. Хороним мы неустановленных. Даже здесь переживаем лишний раз, что это могут быть лица, у которых прописка в Луганской области, поэтому решили их оставить здесь, на родной земле", - рассказала Сорока.
Она уточнила, что шесть добровольно сложивших оружие украинских военных выразили желание помочь в захоронении останков своих сослуживцев.
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