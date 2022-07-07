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Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.07.2022
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Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова
Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.07.2022
Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова
Есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:31
2022-07-07T17:32
россия
татьяна москалькова
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам со стороны СБУ Украины, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова."У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины, судебные процессы над ними проведены в короткие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями. Предпринимаем все усилия и верим, что наши ребята в скором времени вернутся домой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что российская сторона делает "все возможное" по возращению военнослужащих РФ из украинского плена."По каждому человеку ведется индивидуальная работа", - добавила омбудсмен.Кроме того, уполномоченный рассказала, что встретилась с родителями военнослужащего, который попал в плен на Украине и "по выдуманным обвинениям был осужден киевским режимом.
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россия, татьяна москалькова, служба безопасности украины
17:31 07.07.2022 (обновлено: 17:32 07.07.2022)
 
Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова

Москалькова: российские пленные подвергались на Украине избиениям и пыткам со стороны СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам со стороны СБУ Украины, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
"У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины, судебные процессы над ними проведены в короткие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями. Предпринимаем все усилия и верим, что наши ребята в скором времени вернутся домой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что российская сторона делает "все возможное" по возращению военнослужащих РФ из украинского плена.
"По каждому человеку ведется индивидуальная работа", - добавила омбудсмен.
Кроме того, уполномоченный рассказала, что встретилась с родителями военнослужащего, который попал в плен на Украине и "по выдуманным обвинениям был осужден киевским режимом.
 
РоссияТатьяна МоскальковаСлужба безопасности Украины
 
 
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