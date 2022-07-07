https://ria.ru/20220707/plennye-1801015719.html

Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова

Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.07.2022

Российские пленные подвергались пыткам на Украине, заявила Москалькова

Есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:31

2022-07-07T17:31

2022-07-07T17:32

россия

татьяна москалькова

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам со стороны СБУ Украины, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова."У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины, судебные процессы над ними проведены в короткие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями. Предпринимаем все усилия и верим, что наши ребята в скором времени вернутся домой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что российская сторона делает "все возможное" по возращению военнослужащих РФ из украинского плена."По каждому человеку ведется индивидуальная работа", - добавила омбудсмен.Кроме того, уполномоченный рассказала, что встретилась с родителями военнослужащего, который попал в плен на Украине и "по выдуманным обвинениям был осужден киевским режимом.

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, татьяна москалькова, служба безопасности украины