https://ria.ru/20220707/perevozki-1800865109.html

"Деловые Линии" запустили новые направления перевозок из-за рубежа

"Деловые Линии" запустили новые направления перевозок из-за рубежа - РИА Новости, 07.07.2022

"Деловые Линии" запустили новые направления перевозок из-за рубежа

"Деловые Линии" запустили новые направления регулярных перевозок из-за рубежа. Теперь группа компаний на регулярной основе доставляет грузы контейнерами из... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:50

2022-07-07T10:50

2022-07-07T10:50

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МОСКВА, 7 июл - ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" запустили новые направления регулярных перевозок из-за рубежа. Теперь группа компаний на регулярной основе доставляет грузы контейнерами из Германии, авиатранспортом в Турцию и Иран и американские континенты, а также в обратном направлении. При этом в Турцию и обратно возможна доставка как морю, так и автомобилем или ж/д контейнерами.Недавно также был запущен новый сервис по доставке сборных грузов контейнером из Китая, как морским, так и ж/д транспортом. Кроме того группа компаний осуществляет перевозки самолетом и автотранспортом в Грузию, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.В зависимости от направления сроки перевозки варьируются от 4 дней, а сама доставка по большинству маршрутов осуществляется раз в неделю. Предложение разработано для юридических лиц и коммерческих партий грузов."Благодаря четко отлаженной схеме с нашими партнерами за границей мы отвечаем за сохранность груза на всем маршруте и обещаем максимально оперативное транзитное оформление без дополнительных документов и задержек на таможне. Даже в условиях сокращения числа маршрутов и логистических возможностей, мы всегда найдем новые способы доставки", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".Чтобы заказать перевозку груза из-за границы или в другие страны, достаточно оставить заявку на сайте группы компаний или позвонить на горячую линию. Информацию о грузе и отправителе "Деловые Линии" передают агенту за рубежом, после чего с клиентом связываются для согласования даты, места и дальнейших деталей доставки.Информация о компании:ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 246 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы