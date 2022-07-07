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Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию" - РИА Новости, 07.07.2022
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Липецкая область
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Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию"
Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию" - РИА Новости, 07.07.2022
Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию"
Более восьми тысяч пенсионеров Липецкой области присоединились в этом году к проекту "Активное долголетие" нацпроекта "Демография", что в 12 раз больше, чем в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:17
2022-07-07T11:17
липецкая область
общество
пенсионеры
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Более восьми тысяч пенсионеров Липецкой области присоединились в этом году к проекту "Активное долголетие" нацпроекта "Демография", что в 12 раз больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он пояснил, что проект "Активное долголетие" стартовал в регионе в мае 2021 года. Его цель – создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации пожилых людей. Им предложили бесплатно заняться йогой, скандинавской ходьбой, восточными танцами, организовали ретро-дискотеки."Старшее поколение – это очень большая и важная социальная группа. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.Он отметил, что за год круг интересов пожилых жителей области значительно расширился.
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общество, пенсионеры
11:17 07.07.2022
 

Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию"

© Фото : Правительство Липецкой областиУчастники проекта "Активное долголетие" в Липецкой Области
Участники проекта Активное долголетие в Липецкой Области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Более восьми тысяч пенсионеров Липецкой области присоединились в этом году к проекту "Активное долголетие" нацпроекта "Демография", что в 12 раз больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что проект "Активное долголетие" стартовал в регионе в мае 2021 года. Его цель – создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации пожилых людей. Им предложили бесплатно заняться йогой, скандинавской ходьбой, восточными танцами, организовали ретро-дискотеки.
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"Старшее поколение – это очень большая и важная социальная группа. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.
Он отметил, что за год круг интересов пожилых жителей области значительно расширился.
"В наших планах и дальше расширять список активностей, чтобы "Активное долголетие" стало проектом "шаговой доступности" для всех пожилых граждан независимо от места из проживания в Липецкой области", - отметил Артамонов.
 
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