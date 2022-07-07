https://ria.ru/20220707/pensionery-1800869063.html

Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию"

Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию" - РИА Новости, 07.07.2022

Восемь тысяч липецких пенсионеров присоединились к "Активному долголетию"

Более восьми тысяч пенсионеров Липецкой области присоединились в этом году к проекту "Активное долголетие" нацпроекта "Демография", что в 12 раз больше, чем в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:17

2022-07-07T11:17

2022-07-07T11:17

липецкая область

общество

пенсионеры

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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Более восьми тысяч пенсионеров Липецкой области присоединились в этом году к проекту "Активное долголетие" нацпроекта "Демография", что в 12 раз больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он пояснил, что проект "Активное долголетие" стартовал в регионе в мае 2021 года. Его цель – создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации пожилых людей. Им предложили бесплатно заняться йогой, скандинавской ходьбой, восточными танцами, организовали ретро-дискотеки."Старшее поколение – это очень большая и важная социальная группа. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.Он отметил, что за год круг интересов пожилых жителей области значительно расширился.

https://ria.ru/20220628/zdravnitsa-1798668616.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, пенсионеры