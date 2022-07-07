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В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий - РИА Новости, 07.07.2022
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В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий
В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий - РИА Новости, 07.07.2022
В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий
В Госдуму внесен законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:30
2022-07-07T17:35
общество
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Проектом предлагается назначать такие пенсии со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Согласно тексту пояснительной записки, решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней."Предусматривается назначать со дня смерти умершего кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений о смерти кормильца и о детях умершего кормильца, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. В данном случае решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти", - отмечается в документе.Кроме того, уточняется, что лица, которые имеют основания для назначения и страховой и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.
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общество, госдума рф
17:30 07.07.2022 (обновлено: 17:35 07.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий

В Госдуму внесли законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальных пенсий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается назначать такие пенсии со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Согласно тексту пояснительной записки, решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней.
"Предусматривается назначать со дня смерти умершего кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений о смерти кормильца и о детях умершего кормильца, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. В данном случае решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти", - отмечается в документе.
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Кроме того, уточняется, что лица, которые имеют основания для назначения и страховой и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.
 
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