https://ria.ru/20220707/pensii-1801015413.html

В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий

В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий - РИА Новости, 07.07.2022

В Госдуму внесли проект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий

В Госдуму внесен законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:30

2022-07-07T17:30

2022-07-07T17:35

общество

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Проектом предлагается назначать такие пенсии со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Согласно тексту пояснительной записки, решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней."Предусматривается назначать со дня смерти умершего кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений о смерти кормильца и о детях умершего кормильца, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении. В данном случае решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти", - отмечается в документе.Кроме того, уточняется, что лица, которые имеют основания для назначения и страховой и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/spasateli-1800116853.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф