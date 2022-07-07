https://ria.ru/20220707/patogeny-1800951422.html
На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО
На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО - РИА Новости, 07.07.2022
На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО
Из полученных в ходе спецоперации документов США следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявил в четверг начальник Войск... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:07
2022-07-07T15:07
2022-07-07T15:07
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Из полученных в ходе спецоперации документов США следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы)."Несмотря на более чем десятилетний период сотрудничества в сфере якобы "…снижения биологических угроз…", эксперты отмечают: "…В стране нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, имеются существенные недочеты в биобезопасности… Текущее состояние ресурсов делает невозможным эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения…", - сказал Кириллов, цитируя доклад DTRA.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, украина, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО
Кириллов: на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов