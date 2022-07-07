https://ria.ru/20220707/patogeny-1800951422.html

На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО

На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО - РИА Новости, 07.07.2022

На Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявили в МО

Из полученных в ходе спецоперации документов США следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявил в четверг начальник Войск... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:07

2022-07-07T15:07

2022-07-07T15:07

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

украина

сша

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Из полученных в ходе спецоперации документов США следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы)."Несмотря на более чем десятилетний период сотрудничества в сфере якобы "…снижения биологических угроз…", эксперты отмечают: "…В стране нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, имеются существенные недочеты в биобезопасности… Текущее состояние ресурсов делает невозможным эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения…", - сказал Кириллов, цитируя доклад DTRA.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, украина, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша