03:43 07.07.2022 (обновлено: 11:11 07.07.2022)
Журнал для военачальников раскрыл предпосылки спецоперации на Украине
Журнал "Военная мысль": спецоперация России на Украине стала ответом на шаги США и НАТО
Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить руководство России, отмечается в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил.
"Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, начатая на Украине с целями освобождения Донецкой и Луганской народных республик, денацификации и демилитаризации Украины, явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства Российской Федерации", — сказано в публикации.
По оценке издания, США ведут "гибридную" войну против интересов Москвы и ее союзников последние десять лет. Для развязывания себе рук Вашингтон вышел из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности. В перспективе Соединенные Штаты стремятся добиться военного и технологического превосходства над Россией и обеспечить сдерживание Китая. Концепция США состоит в праве сильного казнить за "неподчинение" и миловать за лояльность.
В феврале журнал "Военная мысль" писал, что США было бы выгодно поддерживать вялотекущий военный конфликт в Донбассе — этим они укрепляли свои позиции по периметру юго-западных границ России. В случае же масштабного военного конфликта, указывало издание, Соединенные Штаты могут потерять управление "марионеточным руководством Украины" и этой территорией.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.