https://ria.ru/20220707/otvet-1800831090.html

Журнал для военачальников раскрыл предпосылки спецоперации на Украине

Журнал для военачальников раскрыл предпосылки спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Журнал для военачальников раскрыл предпосылки спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:43

2022-07-07T03:43

2022-07-07T11:11

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

нато

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить руководство России, отмечается в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил.В журнале указывается, что страна сегодня находится на передних рубежах борьбы с концепцией однополярного, по сути колониального, мира, которую пытается навязать миру "коллективный Запад" во главе с США.По оценке издания, США ведут "гибридную" войну против интересов Москвы и ее союзников последние десять лет. Для развязывания себе рук Вашингтон вышел из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности. В перспективе Соединенные Штаты стремятся добиться военного и технологического превосходства над Россией и обеспечить сдерживание Китая. Концепция США состоит в праве сильного казнить за "неподчинение" и миловать за лояльность.В феврале журнал "Военная мысль" писал, что США было бы выгодно поддерживать вялотекущий военный конфликт в Донбассе — этим они укрепляли свои позиции по периметру юго-западных границ России. В случае же масштабного военного конфликта, указывало издание, Соединенные Штаты могут потерять управление "марионеточным руководством Украины" и этой территорией.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220707/terroristy-1800830842.html

https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html

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россия, сша, украина, нато, в мире