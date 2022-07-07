https://ria.ru/20220707/otstavka-1800906708.html

По Джонсону ударил бумеранг "дела Скрипалей", заявила Захарова

По Джонсону ударил бумеранг "дела Скрипалей", заявила Захарова - РИА Новости, 07.07.2022

По Джонсону ударил бумеранг "дела Скрипалей", заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по информации о грядущей отставке премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявила, что по нему... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:56

2022-07-07T12:56

2022-07-07T13:08

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по информации о грядущей отставке премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявила, что по нему ударил запущенный им же бумеранг, связанный с "делом Скрипалей", мораль - не стремитесь разрушить Россию.В своем Telegram-канале она написала: "просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона"."Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу площадь Луганской Народной Республики, вл. 1", - добавила она.Мария Захарова полагает, что "всем очевидно-либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике - основные характеристики, которые дают эксперты"."Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг", - заметила она.По ее словам, "он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере". " На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали", - отметила Захарова."Мораль - не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись", - заключила официальный представитель МИД РФ.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800896329.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), борис джонсон, великобритания