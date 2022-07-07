https://ria.ru/20220707/otstavka-1800825559.html

Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку

Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку

Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт заявил в Twitter, что подал в отставку. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:40

2022-07-07T00:40

2022-07-07T00:48

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт заявил в Twitter, что подал в отставку."Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось", - говорится в заявлении об отставке, которое он опубликовал в соцсети.

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

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в мире, борис джонсон, великобритания, уэльс