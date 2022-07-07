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Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
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Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку
Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку
Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт заявил в Twitter, что подал в отставку. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T00:40
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в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт заявил в Twitter, что подал в отставку."Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось", - говорится в заявлении об отставке, которое он опубликовал в соцсети.
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в мире, борис джонсон, великобритания, уэльс
00:40 07.07.2022 (обновлено: 00:48 07.07.2022)
 
Министр Британии по делам Уэльса подал в отставку

Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт подал в отставку

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт заявил в Twitter, что подал в отставку.
"Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось", - говорится в заявлении об отставке, которое он опубликовал в соцсети.
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