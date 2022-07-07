https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html

Киев не может адаптировать западное оружие, заявил экс-аналитик Пентагона

Киев не может адаптировать западное оружие, заявил экс-аналитик Пентагона - РИА Новости, 07.07.2022

Киев не может адаптировать западное оружие, заявил экс-аналитик Пентагона

Перепродажа украинскими силовиками полученного от Запада оружия на черном рынке была предсказуема, так как они оказались неспособны интегрировать его в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:33

2022-07-07T08:33

2022-07-07T13:24

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Перепродажа украинскими силовиками полученного от Запада оружия на черном рынке была предсказуема, так как они оказались неспособны интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.По ее словам, такая ситуация характерна практически для каждого современного вооруженного конфликта. Случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы во время боевых действий в Донбассе, в 2015 и 2016 годах."Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими Вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти "дары" ограничены в связи с недостаточной подготовленностью, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии", — пояснила эксперт.Квятковски отметила, что западные страны отправили Киеву столько оружия и военной техники, что их оказалось попросту невозможно в сжатые сроки включить в тактику и стратегию ведения боевых действий. В результате заинтересованные в их продаже лица или преступные группы могут воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль."Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.)", — заключила аналитик.О том, что поставляемое Киеву западное оружие идет на черный рынок, сообщил на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу. МИД, со своей стороны, предупредил, что это создает угрозы в сфере безопасности не только на самой Украине, но и за ее пределами.При этом Запад продолжает выделять киевскому режиму все новые пакеты военной помощи. Как заявлял президент США Джо Байден, его страна будет делать это "настолько долго, насколько это потребуется".В Москве не раз отмечали, что поставки вооружений только затягивают конфликт. По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, США таким образом поддерживают милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на киевском режиме и его западных кураторах.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html

https://ria.ru/20220627/postavki-1798320401.html

https://ria.ru/20220614/otvetstvennost-1795317090.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, министерство обороны сша, сергей шойгу, джо байден