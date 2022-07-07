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В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль
В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль - РИА Новости, 07.07.2022
В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль
В Московской области врачи удалили пожилой пациентке опухоль весом более 15 килограммов, рассказали в региональном Минздраве. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:29
2022-07-07T16:29
2022-07-07T18:19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Московской области врачи удалили пожилой пациентке опухоль весом более 15 килограммов, рассказали в региональном Минздраве.В Минздраве пояснили, что такие образования развиваются довольно долго, поэтому опухоль могли диагностировать и вылечить гораздо раньше при должном внимании к собственному здоровью."Особенность опухолевых процессов в том, что, как правило, заболевание протекает практически бессимптомно. Когда растет живот, но ничего не болит, женщина может даже не заподозрить неладное. В данном случае новообразование было доброкачественным, его вес составил 15 килограммов. Поэтому я настоятельно рекомендую регулярно проходить обследование у гинеколога и не игнорировать любые изменения в своем организме. За женским здоровьем нужно следить внимательно абсолютно в любом возрасте", — приводятся в сообщении слова главврача Александра Скобенникова.После удаления опухоли пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, добавили в Министерстве.
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общество, здоровье - общество
16:29 07.07.2022 (обновлено: 18:19 07.07.2022)
В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль
Минздрав МО: врачи удалили 82-летней пациентке опухоль весом более 15 килограммов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Московской области врачи удалили пожилой пациентке опухоль весом более 15 килограммов, рассказали в региональном Минздраве.
"В Подольский родильный дом обратилась 82-летняя пациентка с жалобами на боль внизу живота и увеличение в размере живота. Врачи диагностировали у женщины гигантскую опухоль матки, было принято решение об оперативном лечении", — говорится в релизе.
В Минздраве пояснили, что такие образования развиваются довольно долго, поэтому опухоль могли диагностировать и вылечить гораздо раньше при должном внимании к собственному здоровью.
"Особенность опухолевых процессов в том, что, как правило, заболевание протекает практически бессимптомно. Когда растет живот, но ничего не болит, женщина может даже не заподозрить неладное. В данном случае новообразование было доброкачественным, его вес составил 15 килограммов. Поэтому я настоятельно рекомендую регулярно проходить обследование у гинеколога и не игнорировать любые изменения в своем организме. За женским здоровьем нужно следить внимательно абсолютно в любом возрасте", — приводятся в сообщении слова главврача Александра Скобенникова.
После удаления опухоли пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, добавили в Министерстве.