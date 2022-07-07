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В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль

В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль - РИА Новости, 07.07.2022

В Подмосковье врачи удалили 82-летней пациентке гигантскую опухоль

В Московской области врачи удалили пожилой пациентке опухоль весом более 15 килограммов, рассказали в региональном Минздраве. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:29

2022-07-07T16:29

2022-07-07T18:19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Московской области врачи удалили пожилой пациентке опухоль весом более 15 килограммов, рассказали в региональном Минздраве.В Минздраве пояснили, что такие образования развиваются довольно долго, поэтому опухоль могли диагностировать и вылечить гораздо раньше при должном внимании к собственному здоровью."Особенность опухолевых процессов в том, что, как правило, заболевание протекает практически бессимптомно. Когда растет живот, но ничего не болит, женщина может даже не заподозрить неладное. В данном случае новообразование было доброкачественным, его вес составил 15 килограммов. Поэтому я настоятельно рекомендую регулярно проходить обследование у гинеколога и не игнорировать любые изменения в своем организме. За женским здоровьем нужно следить внимательно абсолютно в любом возрасте", — приводятся в сообщении слова главврача Александра Скобенникова.После удаления опухоли пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, добавили в Министерстве.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество