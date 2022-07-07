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ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви - РИА Новости, 07.07.2022
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ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви
ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви - РИА Новости, 07.07.2022
ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви
Чуть больше половины россиян считают, что браки заключаются из-за любви, лишь 13% полагает, что по расчету, следует из исследования Всероссийского центра... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:13
2022-07-07T08:13
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Чуть больше половины россиян считают, что браки заключаются из-за любви, лишь 13% полагает, что по расчету, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).С тем, что люди вступают в брак, потому что любят друг друга, согласен 51% россиян. Так считают 58% женщин и 44% мужчин. Вторая по популярности причина для вступления в брак, по мнению респондентов, это желание заводить и воспитывать детей. Так считают 16% участников опроса (19% женщин и 12% мужчин). Третья по популярности причина – деньги и расчет (13%). В том, что из-за этого вступают в брак, уверены 14% мужчин и 13% женщин.Также среди причин для вступления в брак респонденты называли создание семьи (13%), продолжение рода и инстинкт размножения (6%), беременность (5%), приверженность традициям (5%). Почти пятая часть участников опроса (18%) затруднились с ответом.По мнению участников опроса, люди стали реже вступать в брак. Так думает 52% респондентов. Почти треть (29%) уверена, что люди женятся так же часто, как и 10-15 лет назад, 10% уверены, что сейчас женятся чаще, чем раньше. Еще 9% затруднились с ответом.В том, что люди все чаще вступают в брак, уверены 20% тех, кому от 18 до 24 лет, и только 6% тех, кому от 45 лет. Последние еще и чаще всего затрудняются с ответом на данный вопрос – в 13% случаев.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
08:13 07.07.2022
 
ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви

ВЦИОМ: больше половины россиян считают, что браки заключаются по любви

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖених и невеста на Манежной площади в Москве.
Жених и невеста на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жених и невеста на Манежной площади в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Чуть больше половины россиян считают, что браки заключаются из-за любви, лишь 13% полагает, что по расчету, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
С тем, что люди вступают в брак, потому что любят друг друга, согласен 51% россиян. Так считают 58% женщин и 44% мужчин. Вторая по популярности причина для вступления в брак, по мнению респондентов, это желание заводить и воспитывать детей. Так считают 16% участников опроса (19% женщин и 12% мужчин). Третья по популярности причина – деньги и расчет (13%). В том, что из-за этого вступают в брак, уверены 14% мужчин и 13% женщин.
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ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда
Также среди причин для вступления в брак респонденты называли создание семьи (13%), продолжение рода и инстинкт размножения (6%), беременность (5%), приверженность традициям (5%). Почти пятая часть участников опроса (18%) затруднились с ответом.
По мнению участников опроса, люди стали реже вступать в брак. Так думает 52% респондентов. Почти треть (29%) уверена, что люди женятся так же часто, как и 10-15 лет назад, 10% уверены, что сейчас женятся чаще, чем раньше. Еще 9% затруднились с ответом.
В том, что люди все чаще вступают в брак, уверены 20% тех, кому от 18 до 24 лет, и только 6% тех, кому от 45 лет. Последние еще и чаще всего затрудняются с ответом на данный вопрос – в 13% случаев.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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