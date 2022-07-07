https://ria.ru/20220707/omsk-1800866099.html

Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске

Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске - РИА Новости, 07.07.2022

Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске

Глава Омской области Александр Бурков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков договорились о строительстве в Омске одного из самых больших... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:54

2022-07-07T10:54

2022-07-07T10:54

омская область

омск

александр бурков

дмитрий бычков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg

ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков договорились о строительстве в Омске одного из самых больших скалодромов за Уралом, сообщает в четверг облправительство.В настоящее время в Омске действуют три скалодрома. Два из них - на территории парка "Зеленый остров", еще один в спорткомплексе "Энергия". Реализацию нового проекта для дальнейшего развития скалолазания в регионе обсудили в четверг."Благодарю за внимание к нашему региону. Для нас проект очень важен, так как позволяет вовлекать в этот вид спорта молодежь – не только профессиональных спортсменов, но и любителей. Совместно мы сможем и дальше развивать скалолазание на территории Омской области", - сказал Александр Бурков.В свою очередь, Дмитрий Бычков отметил, что в составе сборной России есть спортсмены из Омской области, а также в регионе хорошо развит массовый спорт. По его словам, около 1 тысячи человек, регулярно занимающихся скалолазанием - хорошая платформа для старта. Федерация скалолазания России готова помогать проводить в Омске всероссийские соревнования.Новый скалодром, на котором можно будет проводить соревнования всероссийского уровня, появится на территории завода сборного железобетона № 6 и будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим. Его площадь составит 846 квадратных метров. Средства для реализации проекта, 80 миллионов рублей, предоставлены Фондом поддержки олимпийцев. Региональное Минспорта в рамках нацпроекта "Демография" в этом году выделило субсидию СШОР № 35, на чей баланс передадут новый скалодром. Для школы приобрели спортивный инвентарь и оборудование на сумму 766 тысяч рублей.Региональные власти отметили, что договор на изготовление оборудования для нового скалодрома уже заключен, начато производство. Открытие запланировано на декабрь 2022 года.

https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797552815.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, александр бурков, дмитрий бычков