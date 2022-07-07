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Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске - РИА Новости, 07.07.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220707/omsk-1800866099.html
Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске
Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске - РИА Новости, 07.07.2022
Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске
Глава Омской области Александр Бурков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков договорились о строительстве в Омске одного из самых больших... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:54
2022-07-07T10:54
омская область
омск
александр бурков
дмитрий бычков
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ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков договорились о строительстве в Омске одного из самых больших скалодромов за Уралом, сообщает в четверг облправительство.В настоящее время в Омске действуют три скалодрома. Два из них - на территории парка "Зеленый остров", еще один в спорткомплексе "Энергия". Реализацию нового проекта для дальнейшего развития скалолазания в регионе обсудили в четверг."Благодарю за внимание к нашему региону. Для нас проект очень важен, так как позволяет вовлекать в этот вид спорта молодежь – не только профессиональных спортсменов, но и любителей. Совместно мы сможем и дальше развивать скалолазание на территории Омской области", - сказал Александр Бурков.В свою очередь, Дмитрий Бычков отметил, что в составе сборной России есть спортсмены из Омской области, а также в регионе хорошо развит массовый спорт. По его словам, около 1 тысячи человек, регулярно занимающихся скалолазанием - хорошая платформа для старта. Федерация скалолазания России готова помогать проводить в Омске всероссийские соревнования.Новый скалодром, на котором можно будет проводить соревнования всероссийского уровня, появится на территории завода сборного железобетона № 6 и будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим. Его площадь составит 846 квадратных метров. Средства для реализации проекта, 80 миллионов рублей, предоставлены Фондом поддержки олимпийцев. Региональное Минспорта в рамках нацпроекта "Демография" в этом году выделило субсидию СШОР № 35, на чей баланс передадут новый скалодром. Для школы приобрели спортивный инвентарь и оборудование на сумму 766 тысяч рублей.Региональные власти отметили, что договор на изготовление оборудования для нового скалодрома уже заключен, начато производство. Открытие запланировано на декабрь 2022 года.
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омск, александр бурков, дмитрий бычков
10:54 07.07.2022
 

Один из самых больших скалодромов за Уралом построят в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Омск
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ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков договорились о строительстве в Омске одного из самых больших скалодромов за Уралом, сообщает в четверг облправительство.
В настоящее время в Омске действуют три скалодрома. Два из них - на территории парка "Зеленый остров", еще один в спорткомплексе "Энергия". Реализацию нового проекта для дальнейшего развития скалолазания в регионе обсудили в четверг.
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"Благодарю за внимание к нашему региону. Для нас проект очень важен, так как позволяет вовлекать в этот вид спорта молодежь – не только профессиональных спортсменов, но и любителей. Совместно мы сможем и дальше развивать скалолазание на территории Омской области", - сказал Александр Бурков.
В свою очередь, Дмитрий Бычков отметил, что в составе сборной России есть спортсмены из Омской области, а также в регионе хорошо развит массовый спорт. По его словам, около 1 тысячи человек, регулярно занимающихся скалолазанием - хорошая платформа для старта. Федерация скалолазания России готова помогать проводить в Омске всероссийские соревнования.
Новый скалодром, на котором можно будет проводить соревнования всероссийского уровня, появится на территории завода сборного железобетона № 6 и будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим. Его площадь составит 846 квадратных метров. Средства для реализации проекта, 80 миллионов рублей, предоставлены Фондом поддержки олимпийцев. Региональное Минспорта в рамках нацпроекта "Демография" в этом году выделило субсидию СШОР № 35, на чей баланс передадут новый скалодром. Для школы приобрели спортивный инвентарь и оборудование на сумму 766 тысяч рублей.
Региональные власти отметили, что договор на изготовление оборудования для нового скалодрома уже заключен, начато производство. Открытие запланировано на декабрь 2022 года.
 
Омская областьОмскАлександр БурковДмитрий Бычков
 
 
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