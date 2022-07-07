https://ria.ru/20220707/obstrel-1801043647.html

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска в 17.00 выпустили по Светлодарску в Донецкой Народной Республике четыре снаряда из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:44

2022-07-07T18:44

2022-07-07T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили по Светлодарску в Донецкой Народной Республике четыре снаряда из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Часов Яр по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением РСЗО Ураган (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства ЛНР, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр