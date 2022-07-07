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Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска в 17.00 выпустили по Светлодарску в Донецкой Народной Республике четыре снаряда из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:44
2022-07-07T18:44
2022-07-07T18:48
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили по Светлодарску в Донецкой Народной Республике четыре снаряда из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Часов Яр по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением РСЗО Ураган (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства ЛНР, опубликованном в его Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:44 07.07.2022 (обновлено: 18:48 07.07.2022)
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда из РСЗО "Ураган" по Светлодарску