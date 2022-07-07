https://ria.ru/20220707/obstrel-1800902486.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/05/1498150514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32c0da895de943b8ccd9ca71451595d.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла женщина и получил ранение мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов калибра 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/05/1498150514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c84016743188df15e402019cecabd21f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, сцкк, нато
12:45 07.07.2022 (обновлено: 12:47 07.07.2022)
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина, еще один житель пострадал