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При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800902486.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла женщина и получил ранение мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов калибра 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, сцкк, нато
12:45 07.07.2022 (обновлено: 12:47 07.07.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина, еще один житель пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла женщина и получил ранение мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представитель СЦКК в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:26Специальная военная операция на Украине
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов калибра 122 миллиметра.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФСЦККНАТО
 
 
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