https://ria.ru/20220707/obstrel-1800902486.html

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:45

2022-07-07T12:45

2022-07-07T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149815/05/1498150514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32c0da895de943b8ccd9ca71451595d.jpg

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Женщина погибла, еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла женщина и получил ранение мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов калибра 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, сцкк, нато