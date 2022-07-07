https://ria.ru/20220707/obstrel-1800838040.html
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:46
2022-07-07T07:46
2022-07-07T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800391999_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_83cd27006f35bfb729a2536aa9e199f0.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибра 120мм", - отмечается в сообщении представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800391999_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b3d6bc756ce021604ad4d54e5dff7998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Минеральное
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Минеральное минами калибра 120 мм