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Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800838040.html
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:46
2022-07-07T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибра 120мм", - отмечается в сообщении представительства.
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика
07:46 07.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Минеральное

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Минеральное минами калибра 120 мм

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибра 120мм", - отмечается в сообщении представительства.
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