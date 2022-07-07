https://ria.ru/20220707/obstrel-1800838040.html

Украинские войска обстреляли Минеральное

Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное

Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:46

2022-07-07T07:46

2022-07-07T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 3 мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибра 120мм", - отмечается в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика