https://ria.ru/20220707/obstrel-1800834070.html
Украинские войска обстреляли УВД в Горловке
Украинские войска обстреляли УВД в Горловке - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли УВД в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько заявил в Telegram, что украинские войска обстреляли УВД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:33
2022-07-07T06:33
2022-07-07T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил в Telegram, что украинские войска обстреляли УВД.По словам Приходько, на стоянке горят автомобили, здание, по предварительной информации, не повреждено.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли УВД в Горловке
Мэр Горловки Приходько: украинские войска обстреляли УВД