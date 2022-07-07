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В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев - РИА Новости, 07.07.2022
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В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев - РИА Новости, 07.07.2022
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев
Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:10
2022-07-07T23:10
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Из-за непогоды в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы осадков. На Замоскворецкой линии московского метро не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."В основном циклон затронул ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО и СВАО. В результате непогоды упало 29 деревьев, повреждено семь автомобилей. Кроме того, останавливалось движение метро на "зеленой" ветке, на открытом участке метро было повалено три дерева", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадала одна женщина, она госпитализирована с сотрясением.
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происшествия, ювао (москва)
23:10 07.07.2022
 
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев

Экстренные службы: в Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поваленное ветром дерево. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Из-за непогоды в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы осадков. На Замоскворецкой линии московского метро не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка.
"В основном циклон затронул ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО и СВАО. В результате непогоды упало 29 деревьев, повреждено семь автомобилей. Кроме того, останавливалось движение метро на "зеленой" ветке, на открытом участке метро было повалено три дерева", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадала одна женщина, она госпитализирована с сотрясением.
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