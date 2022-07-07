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В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев - РИА Новости, 07.07.2022
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев
Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:10
2022-07-07T23:10
2022-07-07T23:10
происшествия
ювао (москва)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Из-за непогоды в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы осадков. На Замоскворецкой линии московского метро не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."В основном циклон затронул ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО и СВАО. В результате непогоды упало 29 деревьев, повреждено семь автомобилей. Кроме того, останавливалось движение метро на "зеленой" ветке, на открытом участке метро было повалено три дерева", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадала одна женщина, она госпитализирована с сотрясением.
https://ria.ru/20220707/liven-1801077315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ювао (москва)
В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев
Экстренные службы: в Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев