https://ria.ru/20220707/nepogoda-1801091179.html

В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев

В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев - РИА Новости, 07.07.2022

В Москве из-за непогоды повалены почти 30 деревьев

Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:10

2022-07-07T23:10

2022-07-07T23:10

происшествия

ювао (москва)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены семь автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Из-за непогоды в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы осадков. На Замоскворецкой линии московского метро не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."В основном циклон затронул ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО и СВАО. В результате непогоды упало 29 деревьев, повреждено семь автомобилей. Кроме того, останавливалось движение метро на "зеленой" ветке, на открытом участке метро было повалено три дерева", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадала одна женщина, она госпитализирована с сотрясением.

https://ria.ru/20220707/liven-1801077315.html

ювао (москва)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ювао (москва)