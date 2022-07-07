https://ria.ru/20220707/nepogoda-1801076728.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 07.07.2022

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:33

2022-07-07T18:33

2022-07-07T21:38

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городское хозяйство москвы

происшествия

мосводосток

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях."Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, происшествия, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы