18:33 07.07.2022 (обновлено: 21:38 07.07.2022)
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды
Городские службы Москвы ликвидируют последствия залпового ливня в столице
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", бригады и техника инженерных и коммунальных компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - добавили в сообщении.
Вчера, 08:18Москвичам рассказали о погоде в четверг