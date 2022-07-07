https://ria.ru/20220707/neft-1800974929.html
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 45 цистерн с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 45 цистерн с нефтью - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 45 цистерн с нефтью
Американские военные вывезли с территории сирийской провинции Эль-Хасеке на север Ирака 45 цистерн с краденой нефтью, передает сирийское госагентство САНА со... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:58
2022-07-07T15:58
2022-07-07T16:01
в мире
сирия
сша
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дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли с территории сирийской провинции Эль-Хасеке на север Ирака 45 цистерн с краденой нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Согласно источникам, 20 цистерн с краденой нефтью выехали через нелегальный пограничный переход Аль-Валид, 25 - через погранпереход Махмудия.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220707/ssha-1800844911.html
сирия
сша
ирак
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
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в мире, сирия, сша, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша
15:58 07.07.2022 (обновлено: 16:01 07.07.2022)
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак 45 цистерн с нефтью
САНА: американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 45 цистерн с краденой нефтью