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Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон - РИА Новости, 07.07.2022
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:50
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. Чарлтон основал Nazareth в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Группу он покинул в 1990 году. Музыкант также занимался продюсированием ранних записей Guns N 'Roses.Чарлтон родился в Испании 25 июля 1941 года.
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, nazareth
11:50 07.07.2022
 
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон

Гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон скончался на 81 году жизни

CC BY-SA 4.0 / Helge Øverås / NazarethГитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Helge Øverås / Nazareth
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми.
"Покойся с миром, дедушка", — написал на своей странице в соцсети Джейми.
Чарлтон основал Nazareth в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Группу он покинул в 1990 году.
Музыкант также занимался продюсированием ранних записей Guns N 'Roses.
Чарлтон родился в Испании 25 июля 1941 года.
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