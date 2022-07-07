https://ria.ru/20220707/nazareth-1800881464.html
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон - РИА Новости, 07.07.2022
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:50
2022-07-07T11:50
2022-07-07T11:50
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. Чарлтон основал Nazareth в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Группу он покинул в 1990 году. Музыкант также занимался продюсированием ранних записей Guns N 'Roses.Чарлтон родился в Испании 25 июля 1941 года.
https://ria.ru/20220707/grigorev-1800871939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, nazareth
Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон
Гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон скончался на 81 году жизни