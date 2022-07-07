https://ria.ru/20220707/nazareth-1800881464.html

Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон

Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон - РИА Новости, 07.07.2022

Скончался гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон

Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:50

2022-07-07T11:50

2022-07-07T11:50

культура

новости культуры

музыка

знаменитости

звезды

nazareth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800874907_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b943f87888f1fa249726666b39408678.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Скончался гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, сообщает Deadline со ссылкой на его внука Джейми. Чарлтон основал Nazareth в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Группу он покинул в 1990 году. Музыкант также занимался продюсированием ранних записей Guns N 'Roses.Чарлтон родился в Испании 25 июля 1941 года.

https://ria.ru/20220707/grigorev-1800871939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, nazareth