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Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей - РИА Новости, 07.07.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220707/nalog-1801052179.html
Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей
Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей - РИА Новости, 07.07.2022
Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей
Челябинская область планирует обнулить транспортный налог для электроавтомобилей, также регион субсидирует установку электрозарядных станций, сообщил губернатор РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:10
2022-07-07T19:10
челябинская область
экономика
технологии
россия
екатеринбург
ростех
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Челябинская область планирует обнулить транспортный налог для электроавтомобилей, также регион субсидирует установку электрозарядных станций, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Губернатор Текслер в четверг посетил НПО "Электромашина" (входит состав Госкорпорации "Ростех"), которое производит самые мощные в России зарядные станции для электрокаров мощностью 150 кВт.Он добавил, что власти будут системным образом стимулировать развитие зарядной инфраструктуры и приобретение электромобилей. "Учитывая, что в целом по стране потребность в тысячах единиц таких станций, необходимо не только поставлять технику, но оказывать услугу в комплексе. Поэтому будем не просто стимулировать производство, но и возникновение в регионе лидеров отрасли, технологических компаний, которые будут оказывать комплексную услугу для зарядки транспорта. Сегодня такую задачу с коллегами проговорили, соответствующее поручение дано областному минпрому", - уточнил он.По словам директора по стратегическому и инновационному развитию АО "НПО "Электромашина" Леонида Зелепухина, опытный образец электростанции компания представила на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. "Это совместный проект кластера транспортного машиностроения. Такая кооперация позволила выполнить станцию в соответствии с тенденцией к импортозамещению зарубежных компонентов. На выставке мы демонстрируем модификацию на 150 кВт, но также под запрос мы готовы рассмотреть возможность производства станции мощностью 44 кВт. Нашей разработкой уже заинтересовались несколько регионов РФ, с которыми проведены предварительные переговоры", – цитирует пресс-служба предприятия слова Зелепухина.Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко ранее пояснял, что автомобильный рынок сегодня невозможно представить без электрокаров. "К 2030 году, согласно принятой правительством РФ концепции развития производства электротранспорта, каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тысяч. Уверен, что эта разработка поможет грамотно выстроить качественную зарядную инфраструктуру в стране. Это первая полностью отечественная быстрозарядная электрозаправочная станция, способная зарядить машину на 80% всего за 20 минут", – цитирует пресс-служба предприятия слова Евтушенко.
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экономика, технологии, россия, екатеринбург, ростех
19:10 07.07.2022
 
Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей

Челябинская область хочет обнулить транспортный налог для электромобилей

© Pixabay / stuxЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Pixabay / stux
Зарядка электромобиля . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Челябинская область планирует обнулить транспортный налог для электроавтомобилей, также регион субсидирует установку электрозарядных станций, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Губернатор Текслер в четверг посетил НПО "Электромашина" (входит состав Госкорпорации "Ростех"), которое производит самые мощные в России зарядные станции для электрокаров мощностью 150 кВт.
"Электрический транспорт развивается, поэтому мы в регионе намерены комплексно подойти к этому вопросу. Планируем на ближайшей сессии Заксобрания обнулить транспортный налог для полностью электрических автомобилей. И разворачиваем региональную программу субсидирования установок электрозарядных станций. Есть аналогичная федеральная программа, в которую мы подали заявку", - сказал глава региона журналистам.
Он добавил, что власти будут системным образом стимулировать развитие зарядной инфраструктуры и приобретение электромобилей. "Учитывая, что в целом по стране потребность в тысячах единиц таких станций, необходимо не только поставлять технику, но оказывать услугу в комплексе. Поэтому будем не просто стимулировать производство, но и возникновение в регионе лидеров отрасли, технологических компаний, которые будут оказывать комплексную услугу для зарядки транспорта. Сегодня такую задачу с коллегами проговорили, соответствующее поручение дано областному минпрому", - уточнил он.
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По словам директора по стратегическому и инновационному развитию АО "НПО "Электромашина" Леонида Зелепухина, опытный образец электростанции компания представила на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. "Это совместный проект кластера транспортного машиностроения. Такая кооперация позволила выполнить станцию в соответствии с тенденцией к импортозамещению зарубежных компонентов. На выставке мы демонстрируем модификацию на 150 кВт, но также под запрос мы готовы рассмотреть возможность производства станции мощностью 44 кВт. Нашей разработкой уже заинтересовались несколько регионов РФ, с которыми проведены предварительные переговоры", – цитирует пресс-служба предприятия слова Зелепухина.
Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко ранее пояснял, что автомобильный рынок сегодня невозможно представить без электрокаров. "К 2030 году, согласно принятой правительством РФ концепции развития производства электротранспорта, каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тысяч. Уверен, что эта разработка поможет грамотно выстроить качественную зарядную инфраструктуру в стране. Это первая полностью отечественная быстрозарядная электрозаправочная станция, способная зарядить машину на 80% всего за 20 минут", – цитирует пресс-служба предприятия слова Евтушенко.
 
Челябинская областьЭкономикаТехнологииРоссияЕкатеринбургРостех
 
 
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