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В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/naemniki-1800919389.html
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину - РИА Новости, 07.07.2022
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:36
2022-07-07T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает."Контингент абсолютно разный. Действительно, было зафиксировано очень много стран НАТО, присутствуют здесь и дальневосточные страны, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза", - рассказал он в эфире "Первого канала"."Те, кто попал в плен, будут отвечать по законодательству той республики, в которой попали в плен - либо ЛНР, либо ДНР. Каждому будет дана правовая оценка", - добавил он. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет "как минимум о порядка 15 лет заключения и самое максимальное - это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:36 07.07.2022
 
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину

Представитель ЛНР Марочко: воевать за Украину едет контингент из абсолютно разных стран

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает.
"Контингент абсолютно разный. Действительно, было зафиксировано очень много стран НАТО, присутствуют здесь и дальневосточные страны, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза", - рассказал он в эфире "Первого канала".
"Те, кто попал в плен, будут отвечать по законодательству той республики, в которой попали в плен - либо ЛНР, либо ДНР. Каждому будет дана правовая оценка", - добавил он. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет "как минимум о порядка 15 лет заключения и самое максимальное - это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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