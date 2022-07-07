https://ria.ru/20220707/naemniki-1800919389.html
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину - РИА Новости, 07.07.2022
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:36
2022-07-07T13:36
2022-07-07T13:36
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает."Контингент абсолютно разный. Действительно, было зафиксировано очень много стран НАТО, присутствуют здесь и дальневосточные страны, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза", - рассказал он в эфире "Первого канала"."Те, кто попал в плен, будут отвечать по законодательству той республики, в которой попали в плен - либо ЛНР, либо ДНР. Каждому будет дана правовая оценка", - добавил он. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет "как минимум о порядка 15 лет заключения и самое максимальное - это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину
Представитель ЛНР Марочко: воевать за Украину едет контингент из абсолютно разных стран