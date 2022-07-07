https://ria.ru/20220707/naemniki-1800919389.html

В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину

В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину - РИА Новости, 07.07.2022

В ЛНР рассказали о национальностях наемников, едущих воевать за Украину

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:36

2022-07-07T13:36

2022-07-07T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину и что их ожидает."Контингент абсолютно разный. Действительно, было зафиксировано очень много стран НАТО, присутствуют здесь и дальневосточные страны, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза", - рассказал он в эфире "Первого канала"."Те, кто попал в плен, будут отвечать по законодательству той республики, в которой попали в плен - либо ЛНР, либо ДНР. Каждому будет дана правовая оценка", - добавил он. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет "как минимум о порядка 15 лет заключения и самое максимальное - это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр