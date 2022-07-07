https://ria.ru/20220707/moskva-1801940107.html
Скопления воды на улицах Москвы после дождя ликвидированы
Скопления воды на улицах Москвы после дождя ликвидированы - РИА Новости, 12.07.2022
Скопления воды на улицах Москвы после дождя ликвидированы
Все временные скопления воды на улицах Москвы ликвидированы, весь объем осадков приняла водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:47
2022-07-12T14:34
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мосводосток
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все временные скопления воды на улицах Москвы ликвидированы, весь объем осадков приняла водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Все временные скопления воды на улицах города ликвидированы. Весь объем осадков приняла водосточная сеть. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады городских служб",- говорится в сообщении.Отмечается, что после получения информации о скоплении воды на Таганской улице специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место и в течение 30 минут устранили временное скопление воды, очистив водоприемный колодец от веток и листвы.Кроме того, в 17.49 диспетчеры ГУП "Мосводосток" зафиксировали сообщение в Telegram-каналах о скоплении воды на Хохловском переулке в районе метро "Китай-город", в месте понижения рельефа местности. Бригада предприятия оперативно прибыла на место и в течение 40 минут ликвидировала скопление воды с помощью водооткачивающей техники."Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telegram-каналах и поступающие заявки. Напоминаем, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все временные скопления воды на улицах Москвы ликвидированы, весь объем осадков приняла водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все временные скопления воды на улицах города ликвидированы. Весь объем осадков приняла водосточная сеть. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады городских служб",- говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения информации о скоплении воды на Таганской улице специалисты ГУП "Мосводосток
" оперативно прибыли на место и в течение 30 минут устранили временное скопление воды, очистив водоприемный колодец от веток и листвы.
Кроме того, в 17.49 диспетчеры ГУП "Мосводосток" зафиксировали сообщение в Telegram-каналах о скоплении воды на Хохловском переулке в районе метро "Китай-город", в месте понижения рельефа местности. Бригада предприятия оперативно прибыла на место и в течение 40 минут ликвидировала скопление воды с помощью водооткачивающей техники.
"Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telegram-каналах и поступающие заявки. Напоминаем, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram", - добавили в сообщении.